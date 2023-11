Ruby City anuncia cambios en su campus

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 5 de noviembre del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Ruby City, un centro de arte contemporáneo en San Antonio, ha anunciado cambios en su campus, incluyendo horarios extendidos en el Parque Chris y la finalización del Parque Cultural del Arroyo San Pedro, en el lado oeste del edificio.

El Parque Chris, inaugurado en el 2005 por Linda Pace para celebrar la vida de su hijo Christopher Goldsbury, es un parque privado abierto al público. Está ubicado al este del edificio principal de Ruby City e incorpora una variedad de especies vegetales, incluyendo flora nativa del sur de Texas. Los andadores serpentean a través de este espacio y los visitantes pueden encontrar espacios para la reflexión silenciosa y el juego o atravesar el parque para llegar al Estudio, un espacio de exhibición alternativo que Ruby City utiliza ocasionalmente.

El horario del parque se redujo primero durante la pandemia de COVID-19 y desde entonces se había mantenido así debido a que la ciudad experimentó temperaturas extremas en los últimos años, por lo que el paisaje necesitaba mayor mantenimiento. Ahora, el parque ha regresado a su horario original: abierto de martes a domingo de 10 a. m. a 6 p. m.

En un anuncio de la organización, Elyse Gonzales, directora de Ruby City, dijo: “Es un placer poder compartir el parque con más personas y ver cuán importante es este lugar que brinda tregua y belleza a tantos integrantes de nuestra comunidad. Este cambio coincide con otro acontecimiento feliz, la apertura de la fase más reciente del Parque Cultural del Arroyo San Pedro, que incorpora el diseño de Ruby City”.

El proyecto de ampliación del Arroyo San Pedro Ruby City comenzó en el 2020 y su finalización estaba originalmente prevista para principios del 2023. El proyecto incorpora el diseño de Ruby City, desarrollado por Adjaye Associates, una firma de arquitectura y diseño con sedes en Accra, Londres y Nueva York. Específicamente, el icónico concreto rojo utilizado para construir Ruby City se vio reflejado en la sección recientemente finalizada del Parque Cultural.

La plaza, que se encuentra frente al edificio, ahora se despliega hasta el Arroyo San Pedro a través de una serie de terrazas con plantas. Esta expansión permitirá nuevas oportunidades de programación como charlas, caminatas guiadas y eventos. Así como la ampliación extiende el alcance del centro hacia la comunidad, también crea nuevos puntos de acceso para los transeúntes que van a pie o en bicicleta por el Parque Cultural.

Gonzales afirma que “Este [es un] increíble parque público y el hecho de que el diseño de Ruby City esté incorporado al plano es significativo. Se desarrolló a partir de una asociación de beneficio mutuo con el condado de Bexar y la Autoridad del Río, y su finalización nos permite desarrollar aún más la visión de Linda Pace en la que Ruby City sirve como un regalo para San Antonio. Al permitir acceso fácil y gratuito para todos, oportunidades de programación y acceso al Parque Cultural, estamos preparados para recibir a todavía más visitantes que puedan experimentar el poder del arte contemporáneo y la belleza natural del paisaje justo en el centro de nuestra ciudad”.