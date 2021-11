Horizontes de paralaje: Ryan N. Dennis y Evan Garza reconsideran la Bienal de Texas

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín

No hace mucho tiempo, los cocuradores Ryan N. Dennis y Evan Garza esperaban poder referirse a la edición del 2021 de la Bienal de Texas, que acababa de inaugurarse en cinco espacios a lo largo de San Antonio y Houston, como un evento pospandémico. Todavía estamos en la mitad de la pandemia, por supuesto, pero de cualquier manera el dúo ha logrado un programa impresionante. La bienal se inauguró el 1º de septiembre y permanecerá abierta en su mayoría hasta fines del 2021. (Dirígete al final de este artículo para consultar las fechas de la exposición).

Ambos curadores son nativos de Texas, pero viven fuera del estado, Dennis en Jackson Mississippi, y Garza en Washington, D.C., y han supervisado una Bienal de Texas que no se parece a ninguna de las seis ediciones previas en diversas maneras fundamentales. Por ejemplo, el proceso de selección de artistas, que tradicionalmente estaba muy enfocado en artistas de Texas, se expandió un poco para incluir a los llamados “Texpats” (personas locales que se han mudado fuera del estado) y otros artistas que no son nativos de Texas, pero viven y trabajan en el estado. Aproximadamente la mitad de los 51 participantes de este año son artistas mayores y bien establecidos, que fueron invitados personalmente por los curadores, para exponer al lado de artistas emergentes y artistas en mitad de su carrera, que respondieron a una convocatoria abierta. Los curadores hicieron esto explícitamente para crear un “diálogo intergeneracional”.

La otra gran diferencia es geográfica. Las ediciones previas de esta bienal habían estado concentradas en Austin. Si bien San Antonio ha sido sede de exposiciones bienales independientes en ocasiones previas, el programa de este año se concentra abrumadoramente en esta ciudad, con componentes en el San Antonio Museum of Art (SAMA), Artpace, el McNay y Ruby City. El quinto sitio de la bienal es FotoFest en Houston.

Esto es parcialmente gracias a Rigoberto Luna, asistente curatorial y coordinador de exposiciones de la edición del 2021, que abogó por incrementar la participación de las instituciones de San Antonio y estuvo al pie del cañón supervisando la instalación y acumulando millas mientras transportaba obras en su camión. Luna también es el codirector de la galería de San Antonio, Presa House, y un impulsor clave de la escena artística de la ciudad.

Aunque la preparación para la inauguración de la bienal fue frenética, Luna le dijo a Glasstire durante la instalación en el SAMA que el resultado final es un extraordinario collage de voces de distintos lugares y épocas que se unen en el momento histórico actual. “Estamos en un cuarto lleno de artistas negros, indígenas y de color”, dijo mientras, cerca de nosotros el artista de San Antonio, José Villalobos, instalaba una escultura que abarcaba toda una galería. “Cada conversación es ligeramente diferente, pero todas están hablando de alguna manera en los mismos términos”.

Villalobos, cuya obra fue expuesta en la Bienal Transfronteriza presentada en El Paso y Ciudad Juárez en el 2018 y que recientemente cerró una muestra individual en Artpace, instaló una obra provocativa en el espacio central de la exposición bienal del SAMA: un montaje de tierra, cemento, cuerda y flores mezclado con obras de distintos tonos y timbres que van en todas direcciones. “Soy de la frontera, ¿sí? Y tan sólo ver la yuxtaposición de ciertas obras con mi obra es muy interesante”, le dijo el artista a Glasstire durante la instalación.

Las yuxtaposiciones situadas para provocar una conversación social común, aunque cada vez más llena de significado, parece ser el tema que intenta cruzar más puentes de la Bienal de Texas del 2021, titulada A New Landscape, A Possible Horizon [Un nuevo paisaje, un nuevo horizonte]. En agosto me puse al tanto con los curadores en una reunión vía Zoom para saber más de las posturas creativas que tomaron y que se alejaban del formato usual de Big Medium para la bienal.

Josh Feola: Quiero preguntar sobre algunos de los artistas que ustedes dos seleccionaron. Asumo que lo hicieron basándose en las experiencias personales y profesionales que ustedes han tenido. Uno de ellos es Rick Lowe. Él se alejó de su práctica artística durante muchos años cuando fundó y estuvo trabajando en el Project Row Houses. Ryan, yo sé que tú pasaste algún tiempo en esa organización. Rick Lowe ha estado muy activo en la lucha por la justicia social y racial, así que puedo ver cómo él encaja con el tema de alto nivel de esta bienal. En los últimos años ha regresado a su práctica artística. ¿Cuál fue su motivo para invitarlo?

Ryan N. Dennis: Creo que Rick Lowe habla, primero, de una profunda influencia de Texas. Él es de Alabama, pero ha vivido en Houston por más de 25 o 30 años. Mucha gente tampoco sabía que Rick comenzó como pintor. Comenzó a pintar paisajes y se movió hacia el activismo a través de la pintura, y luego fundó Project Row Houses en un momento de… no diría de descanso, sino que en realidad sólo estaba reflexionando sobre sus comienzos. Volvió a la pintura, y creo que lo que Rick representa dentro de la exposición es nuestra curiosidad en torno a la materialidad, donde las pinturas funcionan como una especie de arco histórico y cultural del arte dentro de las exposiciones que se presentan en, digamos, SAMA, donde él está, pero también en otras instituciones.

Evan Garza: La conversación que estamos teniendo en el SAMA es pictórica, y el trabajo de Rick es una parte muy importante de esa conversación. El activismo es una especie de sangre que corre a lo largo de gran parte de este proyecto. La obra de Rick que está en exposición en el SAMA se llama Black Wall Street Journey #3 [El viaje del Wall Street negro #3] y habla de la masacre racial de Tulsa. Para Rick, la abstracción puede contener una multitud de historias.

Ese es también otro tema que estamos explorando realmente a través de la bienal: artistas que simultáneamente navegan tanto en tiempo presente como en tiempo pasado en su obra. La obra de Rick está dialogando en el SAMA con Trenton Doyle Hancock y Virginia Jaramillo, pintora nacida en El Paso, y todos están usando color y todos están usando abstracción y todos están usando pintura de maneras fundamentalmente únicas y también realmente comunes. Su obra fue realmente apropiada en ese contexto.

EG: Esa fue otra invitación. Para mí, la obra de John es increíblemente única entre los artistas que consideramos porque la obra de John es una conversación, una meditación en realidad, del papel que el paisaje de Texas ha jugado dentro de la narrativa más grande del cambio climático. Esa obra de Spindletop, Texas, que mencionas le siguió a la obra que estamos [exponiendo] en el McNay llamada Dust Storm (Dalhart, Texas) [Tormenta de polvo (Dalhart, Texas)], que fue una animación del 2007 con un elemento escultural. Esta obra habla del fenómeno conocido como Dust Bowl y cómo una combinación de fuertes sequías y técnicas agrícolas realmente horribles crearon estas increíbles tormentas de polvo que fueron totalmente provocadas por el hombre. Y la obra de Spindletop es una reflexión sobre el hecho de que toda la industria del petróleo (el punto de origen de esa industria) está en Texas.

Ryan y yo somos de Houston; es una ciudad increíblemente internacional. Es una ciudad inmigrante y vivir allí te da una idea de las vidas y las experiencias de otras personas. No puedo imaginar algo que tenga más impacto global en Texas que la industria del petróleo. Entonces, debido a que estábamos tan interesados en expandir los parámetros de los artistas que consideramos, realmente queríamos involucrarnos con artistas internacionales como parte de esta mezcla. Alguien que está hablando de y desde Texas, [pero] no desde dentro de este estado geográficamente.

JF: Una preocupación que tiene la gente de aquí es que cuando cualquier artista, músico, cineasta o algo por el estilo comienza a crecer en San Antonio, se va. Se va a Austin o Nueva York o Los Ángeles o donde sea. Y eso es algo de lo que la gente se queja. Creo que esa percepción es un poco anticuada, pero quería preguntarles a ustedes qué piensan, ya que este programa está cargado tanto de instituciones como de artistas de San Antonio.

RD: Honestamente, estoy impresionada con San Antonio. Crecí en San Antonio; dejé la ciudad cuando tenía 18 y me mudé a Houston, viví en Nueva York y me mudé de nuevo a Houston, y ahora estoy aquí en Jackson. Pero diré que lo que ha sido increíble es ver cuán robusta es la escena artística [de San Antonio]. De alguna manera, no sé si estaba ciega antes porque yo era de aquí y simplemente no le ponía tanta atención cuando estaba creciendo, pero había algo que faltaba en algún momento de mis años adolescentes, cultural y artísticamente. Pero lo que vemos es a artistas realmente increíbles realizando obras de una manera hiperlocalizada, cosa que amo. Creo que los artistas en San Antonio están hablándole a las comunidades en San Antonio de una manera que se siente muy arraigada pero también rigurosa y robusta, y me entusiasma mucho.

EG: Acababa de pasar tres semanas en San Antonio y, como alguien cuya familia entera es de Laredo, entiendo muy bien esta noción de las personas que “lo lograron” y después ya no regresan, o este impulso para mudarse a donde creen que las cosas están mejor. Esa es la pregunta más tejana que nos pudiste haber hecho, porque entiendo completamente ese sentimiento.

RD: ¡Y la gente dice eso de Houston todo el tiempo!

EG: ¡Hacia allá iba yo con esto! En realidad, el mismo comentario se hace sobre los artistas de Houston. Esa es la mejor respuesta que puedo dar a esta pregunta; no está tan limitado a San Antonio de este modo, porque Ryan y yo pasamos mucho tiempo en Houston. Soy nativo de Houston. Y este es el tema que también surge en Houston.

Específicamente sobre la escena artística de San Antonio, hago eco por completo de los comentarios de Ryan. Me propuse recorrer las colecciones y las otras exposiciones de todos nuestros socios de exposiciones, y las colecciones y los museos de San Antonio que no están en el mapa. Son tan impresionantes. Trabajar con Rigo también nos ha dado esa perspectiva de lo que está sucediendo en el terreno de la escena artística de San Antonio, cómo los artistas están apoyando a otros artistas para que sus reputaciones puedan crecer. Hay una legítima comunidad de artistas al estilo Texas en San Antonio que están logrando por ellos mismo su éxito.

Y sobre ese punto [previo], vemos que pasa la misma cosa en Houston. FotoFest ha sido un socio increíblemente generoso con el cual trabajar. Hemos trabajado de una manera realmente colaborativa con Max Fields en FotoFest, y estoy convencido de que la presentación será un complemento realmente fantástico a las exposiciones que tienen lugar en San Antonio. Cuando eres de Texas, y de una comunidad artística de Texas (particularmente una que tiene raíces locales tan profundas como San Antonio o Houston), la noción de que los artistas que triunfan se van y no regresan es algo que siempre existirá, como una especie de ciudad natal.

EG: La justicia racial y social es realmente sólo uno de los temas que estamos explorando como parte de la bienal. Otros que son importantes en algunas de las exposiciones incluyen la manera en la que los materiales pueden contener historias, artistas que están trabajando con archivos, artistas que están respondiendo a problemas y activismo de derechos de inmigrantes, cambio climático…

RD: Y el paisaje.

EG: Es parte de por qué el proyecto está enmarcado de esta forma; hay tantos puntos de entrada hacia esta conversación, y los problemas de justicia social y racial sólo son una parte de ellos.

En el mundo queer llamamos rainbow capitalism [en español conocido como “capitalismo rosa”] a lo que acabas de describir. Es una manera de usar la equidad para atraer a las personas al capitalismo. Como curadores, nuestro trabajo es explorar las voces de los artistas, cómo deciden responder a los problemas del presente y problemas del pasado. Es nuestra responsabilidad hacer espacio para que esas conversaciones sucedan y pensar cuidadosamente quiénes son los artistas y cuáles son las obras que pueden ser más adecuadas para tener esa conversación. Y si esta conversación está pasando aquí, sobre temas relacionados a la inmigración y a la crisis fronteriza, ¿cómo se relaciona ese trabajo con lo que está haciendo Trenton [Doyle Hancock]? ¿Qué historia cuenta Vincent Valdez a la que Trenton pueda responder de alguna manera? ¿Qué puede decir Adrian Armstrong que no esté diciendo Virginia Jaramillo? Hasta cierto punto estás creando un crisol para que ocurran esas conversaciones.

Me resistiría mucho al tratar de comparar manzanas con naranjas en términos de lo que es el rainbow capitalism versus lo que está haciendo este proyecto, que es involucrar las voces de los artistas.

RD: A esto añadiría también, al hablar de estos temas, que no empezó a suceder ahora. Evan y yo hemos estado trabajando dentro de un panorama profesional de justicia social y arte público impulsado por la comunidad desde siempre. No es reactivo ni responde a un momento de moda. Está integrado, creo, en todos los tipos de proyectos de los que hemos sido autores y en organizaciones e instituciones de las que hemos formado parte.

EG: Es verdaderamente importante comprender que, en cierto grado, todas las bienales responden a algo, pero la naturaleza de nuestro trabajo como curadores es que estos son problemas y temas que son consistentes a lo largo de más de 30 años de trabajo entre los dos. Y por esa razón, porque Big Medium escogió ponernos juntos (que fue una decisión que nosotros no tomamos), estamos poniendo atención a los lugares de nuestras prácticas curatoriales en los que estamos de acuerdo. Tengo que decir que no sólo ha sido un inmenso honor y placer, sino que ha sido el privilegio de una vida poder trabajar con una curadora que ve las cosas de la misma manera en la que yo las veo y que también puede poner las cosas bajo una nueva luz, y viceversa. Es un emparejamiento maravilloso.

****

Lugares y fechas de la Bienal de Texas 2021:

San Antonio

Artpace: 5 de agosto – 26 de diciembre, 2021

McNay Art Museum: 1º de septiembre, 2021 – 9 de enero, 2022

Studio en Ruby City: 1º de agosto, 2021 – 30 de enero, 2022

San Antonio Museum of Art: 19 de agosto – 5 de diciembre, 2021

Houston

FotoFest: 2 de septiembre – 13 de noviembre, 2021