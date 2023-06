En favor de los museos multilingües

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 27 de mayo del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Aunque soy hablante monolingüe del inglés, estoy sumamente consciente de la accesibilidad lingüística en espacios de arte, particularmente en museos. El tema es importante para mí porque apenas dos generaciones atrás ambos lados de mi familia eran completamente bilingües (español-inglés), pero a través de las experiencias comunes de la asimilación forzada y autodeterminada, ninguno de mis padres habla español. Añadiré que, actualmente, hay discusiones entre latinos que no hablan español sobre si deberíamos o no quedarnos atrapados en la idea de hablar la que es esencialmente una lengua que nuestros antepasados colonizadores impusieron a nuestros antepasados indígenas. Incluso con esto en mente, a menudo pienso en mis padres y en otros migrantes de segunda y tercera generación que luchan con el precario equilibrio de mantener tradiciones culturales importantes y navegar al mismo tiempo en la cultura de la blanquitud de las esferas educativas y profesionales en Estados Unidos. Aunque la representación cultural por sí misma no puede cambiar este problema más grande, a veces es el primer paso o un portal abierto hacia una sensación de pertenencia en un espacio que de otro modo sería extraño.

Cuando trabajaba en museos en el Norte de Texas, fui parte de un pequeño grupo de personas partidarias de la inclusión de la lengua española en los textos de navegación, promoción y exposición, así como en la programación. Para instituciones que a lo largo de su historia han usado por defecto textos en inglés exclusivamente, este cambio puede parecer abrumador; no sólo significa duplicar la cantidad de texto impreso, sino que también requiere traductores, editores y personal de servicio al público que dominen el español, así como custodios de galerías y educadores. Aunque algunos museos del Norte de Texas, como el Dallas Museum of Art y más recientemente el Modern Art Museum de Fort Worth, han comenzado a incorporar textos en español a los diseños de sus colecciones permanentes y exposiciones rotativas, la mayoría no han avanzado mucho en esa iniciativa. Esto es a pesar de que el 37% de la población de Dallas y el 26% de la población de Fort Worth hablan español.

Durante los viajes que hice este año para Glasstire, me emocionó (aunque, debido a la proximidad con la frontera entre México y Estados Unidos, no me sorprendió) ver que los museos en el valle del río Bravo y el Oeste de Texas están brindando regularmente textos en dos lenguas para sus visitantes. Aunque el International Museum of Art and Science (IMAS) y El Paso Museum of Art (EPMA) son instituciones más pequeñas, es probable que tengan reflexiones que compartir sobre los pormenores de los textos bilingües en espacios de arte.

Fundado en 1967, el IMAS ha estado ofreciendo textos tanto en español como en inglés para sus exposiciones desde hace ya algunos años, aunque su personal actual no pudo recordar cuándo se instauró esta práctica. Para una ciudad en la que el 72% de la población habla español, esto no es sorprendente. Los textos de exposición en el IMAS se escriben principalmente en inglés y después se traducen al español por miembros del equipo hablantes de ese idioma, algunos de los cuales actúan como traductores y otros como editores. Aún con una larga historia realizando este trabajo, los retos a los que el museo se enfrenta con respecto a la presentación de textos bilingües son similares a los problemas que podría experimentar cualquier organización que emprenda este trabajo.

Como explicó un representante del IMAS: “Uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos es la variación en el uso de palabras, términos coloquiales, preferencia de palabras e interpretación. Encontramos que dependiendo de quién traduzca el texto, ciertos términos se pueden traducir de forma diferente. Incluso cuando hemos revisado cuidadosamente el texto y lo hemos mostrado a distintos miembros del equipo o traductores, en ocasiones todavía recibimos retroalimentación de visitantes de que es posible que no tengamos la terminología correcta”.

Como afiliado del Smithsoniano, el IMAS a menudo tiene la oportunidad de recibir exposiciones itinerantes de este museo nacional, a través del programa del Servicio de Exposiciones Itinerantes del Instituto Smithsoniano (SITES, por sus siglas en inglés). Para la reciente exposición Life in One Cubic Foot [La vida en un pie cúbico], el equipo del IMAS tradujo al español el texto en inglés brindado por el SITES. Dado que el IMAS provee textos tanto en inglés como en español, aceptó la exposición con la condición de que pudiera contribuir con el texto traducido durante la etapa de desarrollo de la muestra.

De manera similar, El Paso Museum of Art (EPMA), que fue fundado en 1959, ha estado incorporando textos en español e inglés a sus exposiciones desde que se mudó a su ubicación actual en 1998. Como el IMAS, el EPMA originalmente comenzó a ofrecer textos en español al tener becarios y miembros del equipo hablantes del español que realizan las traducciones de los textos escritos originalmente en inglés. Sin embargo, a menudo se encontraron con que, debido a que el español varía regionalmente y de su forma oral a su forma escrita, era necesario trabajar con un traductor certificado. Así, desde el 2017, se formalizó el proceso.

En el EPMA, el equipo curatorial escribe los textos de exposición, o en el caso de exposiciones itinerantes de otros espacios (como la reciente muestra Hay una mujer en cada color: Mujeres negras en el arte que vino del Bowdoin College) los textos fueron provistos por la institución que hizo el préstamo. El museo actualmente colabora con el Departamento de Traducción e Interpretación de la University of Texas en El Paso y su directora Victoria A. García, quien es también miembro de la American Translators Association, y también trabajan con El Paso Interpreters and Translators Association. Claudia Preza, la curadora asistente en el EPMA explicó que “al trabajar con traductores locales, el EPMA se asegura de que se use el español local, a diferencia de las otras versiones del español utilizadas en otros lugares”.

Como curadora que organiza exposiciones, Preza dice que uno de los mayores retos al incorporar textos en inglés y español es planear la disposición del doble de texto que se incluiría de otra manera. Además de afectar el diseño, este texto adicional puede aumentar el tiempo de producción y el presupuesto de la muestra. Sin embargo, los beneficios superan las dificultades. Un estudio del 2022 encontró que El Paso es la ciudad más bilingüe de Estados Unidos: el 39% de su población es completamente bilingüe y el 67% de su población habla español. Y además de servir mejor a los residentes de El Paso, ofrecer textos en español también ayuda a que el museo reciba a su audiencia internacional: el EPMA está ubicado en el distrito de arte del centro de la ciudad, que está a aproximadamente a un kilómetro de dos de los tres puentes que conectan la ciudad con Ciudad Juárez. Aunque el museo no recopila información sobre la procedencia de sus visitantes, Preza señaló que en promedio 900 personas cruzan a El Paso cada día.

Más allá de los textos de exposición, el EPMA también brinda textos bilingües en su sitio web y en los folletos disponibles en el museo, como su mapa y guía para familias. El año pasado, el museo produjo un video para compartir con los grupos que hacen recorridos antes de su visita y, aunque la voz narradora está en inglés, está disponible con subtítulos ya sea en inglés o español. Actualmente el EPMA está trabajando para traducir otros materiales educativos, como audioguías y videos de realidad aumentada.

Aunque las estimaciones predicen que para el 2044 la mayoría de la población de Estados Unidos se identificará como negra, asiática, latina, multirracial o de otra categoría racial no blanca, el cambio en la representación lingüística se discute con menos frecuencia. El informe de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense acerca del uso lingüístico en Estados Unidos demuestra un incremento en el número de personas que hablan una lengua diferente al inglés en el hogar. De 1980 al 2019, el número de personas que hablan en el hogar una lengua que no es inglés ha aumentado casi 45 millones. En estos tiempos, el porcentaje total de este grupo de personas se ha duplicado, pasando de cerca del 11% a casi el 22% de la población estadounidense mayor de 5 años.

A medida que la población de Estados Unidos crece y cambia, la necesidad de información y programación presentada en varios idiomas se vuelve más difícil de ignorar. Los museos y espacios de arte de Texas que buscan ofrecer textos y programación en español pueden mirar hacia las organizaciones más cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos, en ciudades con grandes poblaciones de hablantes de español, para aprender estrategias claves relacionadas con la accesibilidad lingüística.

Al ofrecer información y programas únicamente en inglés, los museos están descuidando partes de sus propias comunidades a las que tienen la tarea de servir. Y si bien es cierto que el arte a menudo trasciende idiomas, cuando el texto de una exposición sólo se ofrece en inglés se crean barreras para el acceso a contexto importante para las personas que solamente hablan, o se sienten más cómodas hablando, una lengua que no es esa.