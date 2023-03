Los rostros del Sur de Texas: primera parte

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 20 de febrero del 2023

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Como parte de un viaje exploratorio en la región más al sur de Texas, la editora de noticias de Glasstire, Jessica Fuentes, y yo nos reunimos con artistas, curadores, trabajadores de museos y coleccionistas para entender mejor las necesidades y deseos de la comunidad creativa de la región. El Sur de Texas contiene multitudes. La ciudad de Laredo se sitúa en la frontera entre México y Estados Unidos y ve decenas de miles de personas cruzar la frontera a pie de un lado a otro cada día. La región también contiene el valle del río Bravo, en el que se encuentra un puñado de pequeños pueblos, cada uno con sus propios movimientos y colectivos artísticos únicos. Finalmente, Corpus Christi y Rockport, ambos en la costa del Golfo, tienen el beneficio del turismo además de la oferta de museos y galerías. Tomé retratos de las personas que conocimos a lo largo del camino para ayudar a ponerle rostro a los nombres de quienes contribuyen a la producción cultural del Sur de Texas.

****

Gil Rocha, artista de Laredo, y Maritza Bautista, directora ejecutiva de Cultivarte

Comenzamos nuestro viaje en Laredo, nuestro arranque fue una prolongada velada charlando con los organizadores locales de arte Gil Rocha y Maritza Bautista. Tomamos fotos en el estudio de Rocha, utilizando props de su espacio de trabajo, y caminamos hacia la entrada de la frontera, todo mientras hablábamos de cómo Laredo contiene una constante transitoriedad de tráfico peatonal debido a su proximidad a la frontera. En la cena, discutimos tanto las estrategias de programación de Rocha como las de Bautista, así como sus roles en múltiples organizaciones a lo largo de la región y su compromiso perdurable con el arte.

Rocha describió sus recientes esfuerzos curatoriales, incluyendo el Mes del Arte Contemporáneo en San Antonio esta primavera y la exposición The Border is a Weapon [La frontera es un arma], en la que Bautista fue incluida como artista en exposición. Bautista expresó cuán emocionada estaba de la reciente colaboración de diferentes organizaciones culturales en Laredo para ofrecer espacios de residencias para artistas. Ambos son, por separado, poderosas fuerzas del trabajo cultural y fue alentador que sintieran que sus capacidades se estaban robusteciendo en el presente.

Anastacia Perez, coordinadora de mercadotecnia y desarrollo del International Museum of Art & Science (IMAS)

Anastacia Perez recorrió el IMAS con nosotros, describiendo las dichas de trabajar en una institución que busca combinar las artes y la ciencia. La programación del museo incluye espacios de exposición de arte contemporáneo, como la muestra individual de autorretratos de la artista mexicana Mónica Chang, así como exposiciones científicas desarrolladas en asociación con los museos smithsonianos. Próximamente se exhibirá una muestra de la colección de artes populares de la región perteneciente al museo, gran parte de la cual ha sido donada por coleccionistas locales. Perez dijo esto al respecto:

“En verdad hemos estado intentando incorporar mucha de nuestra colección a lo que está en exhibición. Especialmente desde el 2018, hemos sacado gran parte de nuestra colección de arte popular latinoamericana. Y desde entonces, hemos tenido un par de opciones: dos oportunidades de que nuestro personal de educación cure exposiciones de nuestra colección dentro de sus intereses especiales, ya sea alfarería o cerámica y textiles, y tendremos un par más por venir este año que incluirá paisajes terrestres y estaciones del año. Y también tenemos una serie bastante completa de grabados de Picasso. Ha estado antes en exposición y volverá a salir este año. Así que tratamos de sacar nuestra colección para ayudar a que la gente sepa que no todos los museos tienen una colección, especialmente no una tan extensa como la nuestra”.

Rosie Santos, directora ejecutiva del Laredo Center for the Arts:

Rosie Santos tiene un año muy ocupado por delante. Ella supervisa toda la programación del Laredo Center for the Arts, que incluye una producción de teatro anual para el disfrute de la comunidad. Este año montaron Hedwig and the Angry Inch y convirtieron la galería de abajo en un teatro instalando algunas gradas y mesas de piso. Rosie también expresó su entusiasmo por apoyar a los artistas de Laredo con un programa de adquisición de arte contemporáneo, que la organización continuará este año.

Julio Méndez, voluntario en Casa Ortiz

Don José Reyes Ortiz recibió el terreno donde se encuentra Casa Ortiz como parte de una concesión de tierras del Rey de España en 1826. Poco después, entre los años 1829 y 1830, Ortiz construyó la casa. El sitio web de Casa Ortiz indica que su influencia europea hace de la estructura una parte importante del entorno estético de Laredo. El zaguán, o entrada de la casa, junto con el azulejo ilustrado en la cocina y la gran cisterna del patio central se suman al ambiente, que parece más apropiado para España que para Texas.

El edificio está asociado con la Laredo Heritage Foundation y está bajo la administración de la Texas A&M International University. Nuestra visita fue coordinada por Julio Méndez, quien se reubicó en Laredo desde Cuba en 1971. Le gusta guiar a los visitantes por los históricos espacios hogareños del edificio y mostrarles las cuestas de ladrillo bordeadas por naranjos que conducen a la ribera del río Bravo. Le pregunté a Méndez qué lo motiva a ser voluntario en esta institución:

“El placer de ser un voluntario en Casa Ortiz, hogar del distrito cultural de Laredo, proviene de conocer su historia. Ya que es el caserío original de una de las familias fundadoras de Laredo, me enorgullece ser uno de los responsables de esta magnífica propiedad histórica. Casa Ortiz nos brinda una base desde la cual le hablamos a nuestra comunidad sobre la importancia de mantener viva la cultura de Laredo. Es fuente de placer y humildad brindar a los artistas locales un espacio para exponer sus talentos artísticos, ya sean artes plásticas o escénicas, a la vez que ponemos al alcance de los visitantes un edificio icónico en el centro de Laredo, junto a una de las iglesias más antiguas de Texas, que al mismo tiempo provee una ventana hacia nuestro pasado y mira hacia el futuro, todo con una hermosa vista de nuestro vecino México”.

William Sarradet es editor asistente para Glasstire.