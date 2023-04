La exposición “Soy de Tejas” conecta a artistas latinxs de todo el estado

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 5 de marzo del 2023.

En enero comencé a escuchar rumores en el Norte de Texas sobre una exposición en San Antonio que pasa revista a los artistas latinxs que están trabajando a lo largo del estado. Había despertado mi interés, pero pospuse investigar los detalles pues estaba haciendo los preparativos para un viaje de una semana al Sur de Texas por parte de Glasstire. En cuanto llegué a Laredo pude ver que la emoción por Soy de Tejas: A Statewide Survey of Latinx Art [Soy de Tejas: Un panorama del arte latinx en todo el estado] estaba en ebullición. A medida que avanzaba por el valle del río Bravo hacia Corpus Christi y Rockport, era claro que la muestra estaba impactando y uniendo significativamente a los artistas latinxs. Salí del Sur de Texas con un nuevo entendimiento de la región y de los artistas y trabajadores del arte que llaman a esta área su hogar. También me fui con la noción de que la exposición que vendría a San Antonio sería quizás el panorama más importante de los artistas latinxs de nuestro estado en la historia reciente.

Ansiosa de ver la exposición en persona, fui al Centro de Artes el fin de semana de su inauguración. Estaba abrumada por la amplitud de la exposición, que incluye artistas que están trabajando con una variedad de técnicas y que son de todas las regiones remotas del estado. Me llamó la atención que una exposición tan amplia que representa la diversidad del arte y los artistas latinxs sea inusual en Texas, donde, de acuerdo con la encuesta comunitaria estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos realizada recientemente, la población hispana/latina es del 40.2%. Cuando la representación es limitada, es fácil para los espectadores hacer generalizaciones amplias sobre tópicos, temas y estilos del arte latinx. Por lo tanto, se vuelve igual de fácil para la gente encasillar a los artistas y lo que están tratando de decir. Soy de Tejas destruye esa narrativa, demostrando que los artistas latinxs no son un monolito y no se les puede encasillar.

El artista Patrick McGrath Muñiz, que vive en New Territory (un vecindario suburbano al suroeste de Houston) señaló que: “Es una muestra sólida que abraza la diversidad en muchos estilos, técnicas y formatos divergentes. Las narrativas eran muy similares en el sentido de que todos compartíamos historias de contextos similares y existía esta sensación de lucha y búsqueda de ‘sí mismo’ y de significado interior dentro del contexto de la migración y los destinos transitorios”.

Un aspecto igualmente importante de la muestra es ver trabajos conocidos en contextos nuevos. Al entrar a la exposición, me encontré con piezas sobre el trabajo y la familia de los artistas radicados en Dallas Tina Medina y Christian Cruz, junto a obras de Raul de Lara, que actualmente vive en la ciudad de Nueva York, y Arely Morales, radicada en Nacogdoches. Ver las obras de Medina y Cruz conversando con las de otros artistas desconocidos que abordan temas similares, pero trabajan con técnicas diferentes, trajo una nueva dimensión a sus piezas.

Las piezas de técnica mixta de Medina, que incorporan fotografías familiares, hablan sobre una historia generacional del trabajo, pero en conversación con Mi Apá de Morales, un retrato monumental de su padre saliendo hacia el trabajo, la narrativa se extiende hasta el presente. La mano de obra latinx ha sido parte de la infraestructura de Texas durante generaciones y continúa siendo la columna vertebral del estado. Este no era un hecho previamente desconocido, pero el emparejamiento de estas obras de arte subraya esta narrativa y proporciona una nueva lente a través de la cual se explora el arte de Medina. Me imagino que, con las obras de otros artistas de todo el estado, los visitantes de diversas regiones de Texas tendrán una experiencia similar.

Vick Quezada, que nació en El Paso y vive actualmente en el oeste de Massachusetts, remarcó su sorpresa al ver a tantos artistas “trabajando con rasquache, arte de ensamblaje y objetos encontrados”. Junto a Quezada, los artistas de esta exposición que trabajan este estilo incluyen a Raul de Lara, Josué Ramírez, Cande Aguilar, Bella Maria Varela, Gil Rocha, José Villalobos, Angel Cabrales y Ruben Luna. Aunque el rasquachismo a menudo se asocia con artistas que trabajan cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, Soy de Tejas ilustra cómo los artistas en el valle del río Bravo y más allá continúan utilizando este estilo.

Rigoberto Luna, el curador de la muestra, admitió que inicialmente no había considerado dar el mismo peso a las distintas regiones de Texas, pero a medida que planeaba la exposición en los últimos años, se hizo evidente que un acercamiento considerado y a nivel estatal era necesario si la muestra iba a ser un panorama genuino de artistas latinxs. Luna se inspiró en Phantom Sightings (Apariciones fantasmales), una exposición exhaustiva de arte chicano cocurada por Rita Gonzalez, Howard N. Fox y Chon A. Noriega que viajó por Estados Unidos del 2008 al 2010. Llegó al Museo Alameda en San Antonio, que previamente se encontraba en el edificio que ahora es hogar del Centro de Artes.

Luna dijo: “La idea de esta muestra es algo que he pensado y discutido con artistas durante años. Hemos hablado tanto de eso porque ha sido un sueño imposible en su mayor parte. Aunque curar en Presa House [la galería de San Antonio que Luna dirige junto a Jenelle Esparza] ha sido increíblemente gratificante, la oportunidad de reunir una colección más extensa de artistas que trabajan a una escala de museos fue un pensamiento emocionante. Nadie nos iba a ofrecer esta oportunidad, por eso cuando surge la ocasión de proponer una exposición en un espacio centrado en la experiencia latina en Estados Unidos es un riesgo que vale la pena tomar”.

Cuando Luna presentó su propuesta curatorial para la exposición en el 2018, imaginó que la muestra podría tener hasta 30 artistas. En el 2019 se le notificó que su propuesta había sido aceptada y comenzó a planear la exposición en el 2020. Durante el proceso de planificación amasó una lista de artistas potenciales que contenía más de 200 nombres.

Luna me dijo: “Siempre hago listas de todo, así que tengo listas de artistas por distintas razones, pero tenía cuatro años desde que me aprobaron hacer esta muestra y antes de eso ya tenía compilada una lista de artistas, así que llegar a 200 fue fácil. Estos 40 en particular fueron reducidos para encajar, pero tengo otros proyectos que me gustaría hacer y mi próxima exposición en Mexic-Arte, Artistas Latinxs Emergentes 27 [ELA 27, por sus siglas en inglés, que es la muestra anual del museo de obras de artistas latinxs radicados en Texas], está saliendo de la misma reserva de nombres con nuevos resultados”.

Uno de los nombres que encabezaron su lista para Soy de Tejas fue Christian Cruz. Luna vio su instalación Pink Collar // Children’s Linen [Collar rosa // Ropa de cama de niños] en el Nasher Sculpture Center en Dallas y le pareció fascinante. Confesó que se sentía nervioso de acercarse a la artista para discutir su inclusión en la muestra, pero una vez que ella aceptó, le fue más fácil acercarse a otros. Luna conocía a la mayor parte de los 40 artistas en la exposición al principio de su planificación, pero algunos de los artistas emergentes más jóvenes fueron hallazgos inesperados.

Cuando Luna y su socia Jenelle Esparza visitaron Fort Worth el otoño pasado, fueron a ver distintas galerías que estuvieron abiertas durante la Fall Gallery Night de la Fort Worth Art Dealers Association. Aquella noche en la Fort Worth Biennal, celebrada en el museo Arts Fort Worth, Luna vio el arte de Christopher Nájera Estrada en persona por primera vez. Aunque había visto el trabajo de Nájera virtualmente, verlo presencialmente consolidó su decisión de incluir a este artista en la muestra.

Aunque Nájera es uno de los artistas emergentes incluidos, no es el más joven. La edad de los artistas de la exposición va de los 27 a los 52 años, que es otra forma en la que la exposición muestra el campo artístico de Texas. A pesar de que no pude asistir a la inauguración, pregunté a algunos de los artistas sobre esa experiencia.

Cruz explicó: “Se sintió como una muestra nacional. ¿Conoces esa sensación cuando ves una muestra en un museo grande de una ciudad importante como Los Ángeles o Nueva York o el Basel en Miami? Así se sintió. Y efectivamente, me encontré con mi amiga que vive en Chicago y estaba de visita con su pareja. Otras veces me encontraba con alguien a quién admiraba y comenzaba a decirle lo agradecida que estaba porque habían preparado el terreno. Y todos fueron tan amables y humildes y halagaron mi performance en la planta baja. Cuando no estaba abriendo mi corazón con los mayores, ¡los más jóvenes (de veintitantos, yo estoy en mis 30) estaban abriendo su corazón conmigo! Me daban las gracias y me decían que significa mucho para ellos tener mi apoyo en cosas pequeñas como compartir publicaciones o tomar fotos de su obra. Y cómo los he inspirado porque yo era una artista activa y tenía una familia amorosa (mi hija de 4 años y mi esposo también vinieron)”.

Muchos de los artistas que asistieron a la inauguración hicieron eco de estos mismos sentimientos. Josué Ramírez, que radica en el valle del río Bravo, dijo: “Fue una noche arrolladora, una gran recepción y bien valió el viaje. [Conocí] a tantas personas increíbles y reconecté con otras, pero tan sólo la inmensa belleza reunida en el espacio era inspiradora. Me fui renovado como creativo y como parte de una comunidad fregona de artífices y chingones”.

Si bien Luna identificó y expuso un despliegue de artistas talentosos, cada uno merecedor de su propio reflector, el poder de Soy de Tejas reside en la comunidad que ha formado. Esta exposición hace conexiones a través de generaciones, disciplinas y regiones, y une a artistas latinxs celebrando sus diferencias y similitudes de una manera poco común en la escena artística de Texas. Para los espectadores, esta exposición es un momento de aprendizaje, una oportunidad para expandir su pensamiento sobre qué es el arte latinx y quiénes son los actores clave en nuestro estado. Para los artistas, esta experiencia establece un nuevo estándar, una nueva expectativa de lo que es posible, y actúa como una guía rápida de quiénes tienen al lado. Es una oportunidad para construir conexiones, forjar relaciones y plantar las semillas que darán forma al futuro del arte de Texas. Aunque los artistas individuales en ocasiones pueden sentirse aislados en los espacios tradicionalmente blancos del mundo del arte, Rigoberto Luna ha unido a una comunidad que había estado aguardando este momento.

Soy de Tejas: A Statewide Survey of Latinx Art estará en exhibición hasta el 2 julio del 2023 en el Centro de Artes en San Antonio.