Nunca es igual: Laredo, Texas, es transformada por Cultivarte

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 27 de agosto del 2022.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

En el ir y venir de una Laredo siempre cambiante, el sentido del tiempo funciona de otra manera. Lo que recuerdo de mi primera visita a la ciudad, por ejemplo, es que dependiendo de la hora del día tu experiencia de la ciudad puede cambiar tanto que se siente como si te hubieras transportado a un lugar al otro lado del mundo. A lo largo del centro una serie de edificios de estuco beige desconchados y cubiertos con tablas se convierte en un camino nocturno con nuevos amigos que sigue el zigzag de las luces navideñas que atraviesan las ramas de los árboles en la avenida San Agustín en enero. Entrar a un bar vespertino, sin letrero y con cadenas sobre las manijas de la puerta, establece una perspectiva cinemática y barroca donde apenas se ven los caballitos de tequila Dobel y gin tonics bajo una luz tenue y nublada acompañada de las corrientes suaves e indistinguibles del ritmo evanescente y veloz del dialecto local de español e inglés salpicado de olas esporádicas de risotadas.

Si este asomo nos dice algo de cómo es la cosa, y si lo que dicen los lugareños es verdad, Laredo es una ciudad de transformaciones, transacciones y extremos. La Laredo de hoy, que tiene el puerto fluvial más grande a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, todavía muestra las huellas dejadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés): después de que se ratificó en 1993, la política monetaria de México ligada al tratado llevó a la devaluación del peso en 1994, rajando su valor a la mitad. Luego, en la Laredo de aquel entonces, los subsecuentes discriminación contra los trabajadores de color y pérdida de consumidores mexicanos llevaron a que la tasa de desempleo subiera al 17.7%, abatiendo la economía local. Ahora, al caminar por el centro de la ciudad, uno se encuentra rodeado de edificios abandonados y escaparates clausurados, bienes raíces deshabitados por doquier.

Hoy día, los artistas están imaginando lo que podría ser del transformativo pero inhóspito paisaje de Laredo. Hay algunas posibilidades, como por ejemplo si los espacios históricos de Laredo pudiesen ser hogar para nuevos tipos de arte experiencial para el público, o si Laredo pudiese ser la próxima Detroit, una importante ciudad portuaria posindustrial llena de propiedades vacías.

Estos sueños están en camino a volverse realidad, gracias en gran parte a las iniciativas lideradas por artistas y el esmerado apoyo de la ciudad. Una organización clave de este cambio es Cultivarte Laredo, fundada recientemente y dirigida por artistas de Laredo que están tratando de infundir nueva vida a su zona céntrica. Cultivarte Laredo reúne a artistas y los conecta con fondos culturales de la ciudad, así como con instituciones como el Laredo College y el Laredo Center for the Arts.

La organización

Cultivarte Laredo fue fundada en el 2019 por dos miembros actuales de su junta directiva, Alyssa Cigarroa y Regina Portillo. Además de permanecer en la junta de Cultivarte Laredo como su presidenta, Cigarroa ahora también es miembro del concejo municipal en representación del Distrito 8 tras ganar su lugar en el 2020 como candidata por escrito[1].

La fundación de Cultivarte Laredo inyectó vida a las organizaciones culturales de la ciudad, ya que Cigarroa y Portillo presionaron para que la ciudad dedicara 2% de sus ingresos anuales a la programación de artes bajo un nuevo plan maestro de artes. Tuvieron éxito y los primeros beneficiarios fueron artistas que estaban trabajando en proyectos de obras públicas, particularmente murales. Sin embargo, la distribución de los fondos se otorgó a los miembros del concejo del distrito, quienes tenían control directo sobre las comisiones de su distrito. Una vez más los artistas presionaron por un mejor sistema de financiación para las artes. Por lo tanto, la financiación y el apoyo actuales de Cultivarte surgieron de este esfuerzo, y actualmente están bajo el auspicio de su matriz, la Daphne Art Foundation.

Maritza Bautista es la directora ejecutiva de Cultivarte Laredo y ocupó ese lugar a principios del 2020, cuando la programación estaba planeada para empezar justo antes de la pandemia. Incapaz de avanzar con los modelos de organizaciones de arte que existían, Bautista decidió hacer un programa de residencia artística virtual. Los artistas residentes virtuales de V-AiR, que actualmente está en su segundo año, tienen sede en Laredo, así como otros lugares de Texas (como San Antonio, Houston y Mission), con la condición de que tengan vínculos con la ciudad. Es una residencia remota y en línea de tres meses con un estipendio y cuatro artistas forman su cohorte del 2022: Diego Canales, Karla Gabriela De La Fuente, Erika Ordoñez e Itzel Vilches. En el 2022, en asociación con el Laredo Center for the Arts, Cultivarte estableció la nueva C-Studio Residency, que es un programa piloto presencial de tres meses.

Además de esta residencia de estudio piloto, actualmente Cultivarte Laredo está expandiendo sus operaciones a una escala mucho mayor. Las próximas etapas de su desarrollo incluyen su primera exposición de artistas destacados (y su segunda en general), Reflective Fluctuations [Fluctuaciones reflexivas], que será en el Laredo College. La organización está a punto de establecer una oficina en el Laredo College, pues el departamento de arte del colegio y Cultivarte Laredo buscan desarrollar un diálogo interinstitucional que conecte a los artistas locales con recursos de educación superior. El cambio más grande que se avecina es que la organización tiene un nuevo hogar que será arrendado a la Daphne Art Foundation para Cultivarte Laredo: un edificio antiguo de propiedad privada que está programado para comenzar renovaciones significativas a finales de este año. Este nuevo espacio para Cultivarte Laredo tiene cerca de 1500 metros cuadrados de espacio operativo cuyos planos incluyen espacios de exposición, estudios para artistas, una biblioteca especializada, una cafetería con patio y un taller de fabricación. Sin duda, este nuevo hogar cambiará la esencia de la organización.

Todo esto está sucediendo dentro de un ambiente artístico de apoyo; en este caso, una colección de arte, financiada por la comunidad y otras fuentes, ahora se albergará en el centro para las artes de Laredo. Esta es una gran inversión para el pasado y el futuro del arte en la ciudad. Cultivarte Laredo representa esta visión de transformación duradera en un esfuerzo de colaboración continuo entre el arte, el gobierno y la gente.

La residencia artística

Recientemente tuve la oportunidad de conocer el programa de residencia C-Studio, de Cultivarte Laredo, que se está realizando en el Laredo Center for the Arts. A lo largo de los últimos meses, el centro de arte de Laredo ha brindado un espacio de trabajo para los dos artistas residentes, Nansi Guevara y Nestor.

Nansi Guevera es una artista y activista que vive entre Laredo y Brownsville. Su trabajo celebra la compleja y profunda cultura entre las fronteras al sur de Texas a través de una variedad de técnicas, como textiles, grabados, instalaciones multimedia, ilustraciones y libros infantiles. La artista creció en Laredo. Después de obtener una licenciatura en Diseño de Bellas Artes de la Universidad de Texas en Austin y una maestría en Educación de la Universidad de Harvard, regresó a los brazos del Sur de Texas y empezó a hacer arte sobre las comunidades y culturas de la región.

Dado que el programa de residencia estaba llegando a su fin durante mi visita, no pude ver la obra de Guevara en persona, así que hablamos de su práctica en general. A lo largo de su tiempo en la residencia C-Studio, la artista documentó la vida de su madre, quien asumió varios trabajos físicamente intensos mientras criaba a sus hijos. Cerca de Camargo el abuelo de Guevara recolectaba algodón, el producto de histórica importancia económica de la región fronteriza entre Texas y Tamaulipas, México. Con la siguiente generación, antes de que el NAFTA moviera la industria más al sur, el vínculo que la familia tenía con el algodón continuó cuando la madre de Guevara trabajó en una fábrica de prendas de vestir en Laredo. La historia de su madre es representativa de la historia laboral de las mujeres de clase trabajadora de esa área. Los residentes de la región a menudo han aceptado oportunidades transfronterizas entre Nuevo Laredo y Laredo, como parte de la fluidez nacional que es común aquí y que da forma a la especificidad de la ecléctica mezcla de culturas de la zona.

Otro proyecto de la artista texana es una serie en curso que condena los impactos ambientales y sociales negativos del programa espacial de la impresa SpaceX, que está por llegar a la playa Boca Chica, cerca de Brownsville. Guevara hace un paralelo entre la reurbanización actual de la comunidad residencial conocida como “Boca Chica Village” (o “la villa de Boca Chica”) y la historia del programa de reurbanización de los años 1920 que creó la comunidad residencial llamada “Magic Valley” (o “el Mágico Valle del Río Grande”). A partir de su investigación histórica, Guevara hace una comparación entre la idealista campaña de mercadotecnia de entreguerras que promocionó esta región como un buen hogar para su fuerza laboral industrial y el impacto visual de la nueva renovación de la comunidad local hoy en día. El trabajo de Guevara les da pie a los sureños de Texas para que cuestionen a los desarrolladores que actualmente están comprando y remodelando las propiedades del sitio. Con este proceso, los nuevos compradores imponen una identidad monolítica sobre la región que se ve en los colores con los que pintan cada unidad remodelada, una paleta de blanco y gris reminiscente de las naves espaciales para apaciguar la afluencia de empleados de SpaceX.

Guevara también tiene una publicación inminente, un libro infantil que normaliza y celebra el spanglish (o espanglish) que se habla cotidianamente en la región fronteriza de Texas. En mi experiencia como educadora en la región, hay un orgullo cultural en este dialecto que es único del Sur de Texas y al que también se asocia un nivel de complejidad cultural, particularmente cuando se habla de su uso en contextos oficiales o dentro del contexto de la población mexicana. El trabajo de Guevara podría ser una fuente de inspiración para los niños que están creciendo en el ambiente bilingüe del Sur de Texas para que abracen su herencia bicultural.

El proyecto de Nestor durante la residencia C-Studio viene del otro lado del espectro artístico. La obra consiste en varios agrupamientos de objetos ensamblados que fueron cuidadosamente recolectados en varios contextos a lo largo de Laredo y colocados sobre una mesa que tiene de superficie un espejo grande rectangular. Cada uno de los ensamblajes representa un cuento que se despliega visualmente. Por ejemplo, una de las configuraciones es una estructura vertical de tres niveles compuesta de espejos, metal y vidrio que han sido fijados metódicamente dentro de un candelabro circular con seis candeleros exteriores que alternan velas blancas reales con falsas.

Este ensamblaje me recordó mi primera visita a Laredo en enero: esa transformación casi mágica que ocurre a ciertas horas del día y las diferencias entre la realidad y las apariencias. El protagonista del cuento de Nestor es un pequeño muñeco blanco curiosamente situado en medio de las capas ensambladas, como si estuviera dentro de una rosca de reyes e indefenso, sujetado a un resorte de alambre y colocado en una pequeña tapa dorada de plástico. Las personas que visitan Laredo por primera vez podrían identificarse con la rara desorientación retratada por este muñeco de plástico, un pasajero atado de manos en el viaje de la vida. En la cima de esta estructura hay un casquillo dorado con un patrón de enrejado que en algún momento sostuvo una bombilla. Durante mi visita Nestor se tomó el tiempo para abrirlo y revelar lo que había dentro: montoncitos de monedas de juguete extraordinariamente peculiares y detalladas. ¿Qué puede describir mejor las ocultas y arbitrarias fuerzas económicas y culturales que dan vida al motor de actividad e intercambio dentro de este pueblo fronterizo?

Eventualmente, este ensamblaje se situará detrás de las ventanillas de la taquilla de un cine histórico abandonado en el centro de Laredo para una intervención de sitio específico que tendrá lugar este otoño. Es una obra de arte que reanimará este símbolo arquitectónico, ya que fue una vez un punto importante de reunión y entretenimiento de la zona, y estará acompañada de fotografías de algunos de los agrupamientos de objetos del artista. Las fotografías están impresas sobre una organza finísima, que podría ser un velo, y superpuestas sobre terciopelo estampado con anillos de colores de arcoíris.

Los materiales hablan de nuevo de la magia y las apariencias, así como la historia de la fabricación de prendas de vestir que en algún momento ocurrió en Laredo. Las piezas de tela descritas arriba se mostrarán en las cuatro vitrinas para carteles en la fachada del edificio. Durante la intervención, toda la obra se montará y será iluminada mientras se reproducen bandas sonoras de películas antiguas. En su esencia, será una obra que alterna el presente abandonado del centro de Laredo, mucho del cual se encuentra vacío, con los queridos recuerdos de su auge, antes del NAFTA y la crisis del peso mexicano.

Nestor es el nombre artístico que usa Noé Cuéllar cuando trabaja solo, cuya práctica también abarca escritura y arte sonoro. Coppice es el nombre que usa cuando colabora con Joseph Kramer. El dúo, formado en Chicago, crea música y ritmos usando la exhalación de aire de instrumentos rotos y los sonidos estáticos que pasan por casetes que han sido manipulados y reconfigurados. Cuéllar pasó su niñez en Laredo y, como Bautista, asistió a la School of the Art Institute of Chicago. Él también ha regresado recientemente a Laredo. Como varios otros artistas que están involucrados con Cultivarte Laredo, incluyendo a su colega Guevara, su trabajo reimagina los significados de fronteras y de identidades, lanzando historias y experiencias hacia posibilidades reconfiguradas y nuevas.

La exposición

La reciente exposición de Cultivarte Laredo, Reflective Fluctuations, constó de obras de artistas destacados de Cultivarte Laredo, entre los que están Allan Gindic, Carlos Grajeda, Noël Heller, Shellee Laurent, Lizett Montiel, Pedro Morales y Cristina Zorrilla Speer. La muestra, que terminó el 11 de agosto, tuvo lugar en la Martha Fenstermaker Visual Arts Gallery en el Laredo College y fue curada por Bautista. Tras la primera exposición, la de V-AiR del 2021 que tuvo lugar en la Gallery 201, la reciente muestra de Cultivarte trabajó para expandir la complejidad y el alcance curatoriales resultantes de los crecientes esfuerzos de la organización.

El autorretrato de Shellee Laurent, Fuera de la ceniza/Me levanto con el pelo rojo y como hombres como aire (2022), es una masa carnosa rosa y fucsia que se desenrolla hacia los bordes morados, con la cabeza afuera del marco. Esta figura se apoya en las barandillas en cada extremo, como en una crucifixión, y los brazos también están recortados fuera del plano de la imagen. La obra revela la poderosa presencia de una mujer indígena que es empujada contra una barrera en la frontera, acentuando las inclinaciones y los valles de la epidermis de su cuerpo desnudo como receptáculo o crisol sobreviviente de la violencia colonial. Esta experiencia es compartida por muchas mujeres que viven en la región del Sur de Texas.

Luna Llena (2021) de Pedro Morales se compone de partes encontradas de lavadoras y secadoras. Lo más destacado del ensamblaje es una envejecida cubierta blanca para secadora de carga frontal. Tiras de cinta reflejante con un patrón de panal están alineadas y cubren el respaldo negro al que la cubierta está unida con tornillos. La apertura redonda de la cubierta de la secadora revela esta pared de cinta reflejante. La obra se transforma instantáneamente cuando uno apunta su cámara o teléfono para tomarle una foto con flash, pues la obra en la imagen resultante brilla como la luna, por ello el título. Esta obra brillante, vibrante y celestial encarna el rasquachismo, la estética del bricolaje de Laredo y la región fronteriza, con un interés en la ironía pop y lo sublime.

Lizett Montiel es una artista multidisciplinaria cuyas bases están en la danza. Actualmente también es DJ bajo el nombre Rizu X y pincha en diversos eventos de música electrónica, foros y festivales dentro y fuera de la región fronteriza. Para esta muestra, presenta Parajes (2022), un video monocanal con fallas en la imagen donde se disuelven y borronean una serie de paisajes urbanos, con música pulsante de fondo y con la ajetreada, dividida, difusa y alrevesada expansión de la frontera de Laredo desarrollándose a lo largo de la pantalla. Los colores se funden y los objetos se mueven y palpitan al ritmo de la música, formada por diferentes pistas de drum & bass, house y techno mix.

Una gran pintura de múltiples capas, Whisper [Susurro] (2016), retrata una sola pluma de pájaro muy detallada y parecida a la tela. Su autora, Cristina Zorrilla Speer, ha estado activa entre las regiones fronterizas durante muchos años. Delgadas volutas amarillas, cafés y marrones flotan, como si la pluma tomara aire, contra un fondo plateado y gris. Los reflejos negros ayudan a que la superficie se mueva como la tranquila y quieta llama de una fogata de campamento que arde sobre una buena pieza de madera quemada. Speer, una artista mexicana que ahora vive en Texas, ha presentado su obra a lo largo de ambos lados de la frontera durante las últimas tres décadas y representa la identidad binacional característica de Laredo.

La exposición habló de la complejidad de la fusión de influencias que forman Laredo, y de la compleja historia multicultural que comparte toda Texas, particularmente entre las historias indígenas, españolas coloniales, mexicanas y otras historias europeas coloniales. Con esta exposición Cultivarte Laredo marcó el auspicioso lanzamiento de su segunda fase de desarrollo, que implica cambiar sus operaciones de lo virtual a lo presencial, y presagia las emocionantes cosas que surgirán de este lugar mágico y transformador: Laredo.

[1] N de las T: A este tipo de candidatos (write-in candidate en inglés) también se les conoce como “candidatos no registrados”, pues, aunque no aparecen en la boleta, los votantes escriben su nombre en ella y dependiendo de los reglamentos electorales del país pueden ganar o no la elección.