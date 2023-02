La elasticidad de la línea: El “buen ojo” de Troy Montes Michie

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 9 de enero del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

¿Qué significa ser de un lugar percibido como liminal, propenso a cambiar en el ojo público? ¿Un espacio donde cruzar una línea es un estilo de vida y existir no es posible sin ambos lados de esa línea? La poderosa exposición individual de Troy Montes Michie, Rock of Eye [Roca de ojo], presentada en el Contemporary Arts Museum Houston (CAHM), explora estas preguntas a través del collage, la moda y la instalación. El artista toma inspiración de su propia experiencia de crecer en El Paso, Texas, en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, y en sus manos la frontera sobrepasa conceptos y se vuelve tanto un desafío como un espacio de pertenencia. Rock of Eye llegó al CAHM como parte de una colaboración entre el Californian African American Museum en Los Ángeles y el Rivers Institute for Contemporary Art & Thought en Nueva Orleans.

La exposición toma su nombre de un término de sastrería. En inglés, rock of eye, o literalmente “roca de ojo”, se refiere a un proceso de confeccionar ropa que depende de la mirada —es decir, la sensación— más que las medidas. El trabajo se centra en las implicaciones políticas del zoot suit, un estilo de moda usado por la juventud negra y morena en las décadas de los años 1930 y 1940 como una manera de protestar contra la asimilación. Los zoot suits (tacuches o trajes caracterizados por pantalones de cintura alta) fueron famosamente prohibidos por ser antipatrióticos y un desperdicio de recursos.

“El manejo de las telas es una especie de dibujo en el espacio”, dice el texto sobre la pared de la galería, “hecho a mano alzada, con intuición, confianza en los materiales”. Montes Michie, al enfocarse en los zoot suits y su historia racializada, relaciona la frontera con el collage y la moda. En términos de las políticas fronterizas, ¿qué significa tomar una decisión evaluativa con base en la sensación en lugar de “hechos concretos”? En piezas como America is Woven of Many Threads #1 [América está tejida con muchos hilos] (2019) y Foreground As Background [Primer plano como fondo] (2018), la tela, al igual que el cuerpo, es una geografía. El colapso de las topografías de la piel y la tierra revela una reapropiación espacial que corre por debajo de las obras y habla de cuestiones de la ciudadanía y el “derecho” a pertenecer. Rock of Eye da vida a estos conceptos, relacionándolos tanto a la experiencia de vida como a la cultura mediática a través de objetos tridimensionales, los propios trajes y los collages compuestos de imágenes de revistas que han sido cosidas juntas.

Esta confianza de “buen ojo” sobre los materiales, la intuición y la sensación implica un peso social sobre la circulación del estilo. Walter Benjamín veía la moda como una metáfora del tiempo y la historia, reconociendo su capacidad de moldear literalmente una nueva imagen para la historia, reformar las estructuras históricas y cambiar la manera en la que vemos las eras anteriores. Dick Hebdige, el autor de Subcultura: El significado del estilo, se refirió a la moda juvenil como “…un catálogo de códigos hermosamente rotos”. El collage y la moda son actos de circulación, reusan los mismos materiales una y otra vez para ver qué son capaces de hacer, poniendo énfasis en su poder y longevidad.

El collage a gran escala Was the Beautiful Woman in the Mirror of the Water You or Me? [¿La hermosa mujer en el espejo de agua eras tú o era yo?] (2022) se centra en la pachuca, una figura femenina que viste el zoot suit. La sucesión de 12 metros de largo de páginas de revistas, patrones de tela y portatrajes entreteje varias imágenes de mujeres con trajes formales que redefinen y contemporizan actos de rebeldía a través de su forma de vestir. El virtuosismo de la obra muestra el interés temprano del artista por José Clemente Orozco. Al caminar a lo largo de las imágenes, narrativas más pequeñas empiezan a desplegarse hacia una creciente escena de actividad, como una frase sin fin, una oda a la multiplicidad.

Con respecto a la composición, Rock of Eye se mantiene fiel a la línea, más como umbral que como confín. Hay un patrón lineal en Out of Sight, Out of Mind [Ojos que no ven, corazón que no siente] (2018), a veces grande, a veces pequeño, que interrumpe al mismo tiempo que une a las imágenes de revista de modelos negros y morenos entre ellas y sus fondos. Open Book [Libro abierto] (2020) amplía lo que puede sugerir un cuerpo, usando su espacio negativo para insinuar lo erótico y lo poderoso en numerosos escenarios: la cama, el campo vivo… En cada módulo del collage, del hilo al lino a la tinta, los patrones se repiten y se tuercen sobre los materiales.

El uso multimedia que Montes Michie le da a la línea, en la tela, la composición y el collage, es una oda a la elasticidad de los umbrales, de la porosidad de las fronteras. También es un testamento de las maneras en que la gente negra y morena históricamente ha causado, a través de la moda, inquietud en la conciencia de la cultura popular sobre las fronteras. Como Montes Michie señala en nuestra reciente conversación, “El collage ocurre en momentos de agitación. Interrumpe el lenguaje de la cultura masiva con un mensaje alternativo”. Las primeras personas que portaron los zoot suits usaban su modo de vestir como una manera de rechazar que las criminalizaran. Con sacos demasiado grandes, pantalones de vestir coloridos de cintura alta y sombreros de fieltro, daban fe de su valor y derecho de pertenecer y se negaban a ser complacientes, a favor de lo llamativo del atuendo.

Para ayudar a la comprensión del público de esta carga política de la moda, la exposición presenta varios materiales de aprendizaje, entre los que se encuentra el tomo de Catherine S. Ramírez, The Woman in the Zoot Suit: Gender, Nationalism, and the Cultural Politics of Memory [La mujer de zoot suit: el género, el nacionalismo y la política cultural de la memoria], publicado por Duke University Press. Esta época fue importante para la historia de la moda, cuando la haute couture disminuyó en popularidad y en las casas de moda a causa de su predilección por el exceso y fue sofocada por las restricciones de tiempos de guerra. A la inversa, la juventud negra y morena de Estados Unidos abrazó lo cotidiano y adoptó una estética rascuache para contrarrestar el perfilamiento racial y la presión de integrarse, haciendo uso de materiales comunes, cosas que otras personas consideraban kitsch, y transformándolos en símbolos de empoderamiento y resistencia.

Rock of Eye también experimenta con un elemento sobre el piso y el color de la pared. “Quería que el espectador se sintiera como si estuviese dentro de uno de los collages“, Montes Michie explica por teléfono, “usar la línea del patrón de la prenda, para mí es casi como un dibujo. Es instructivo, es plano, pero es utilizar algo para crear volumen. Quería confeccionar un terreno en el que los espectadores pudieran no sólo caminar sino también cruzar, para que no tuviesen que seguir un camino”.

En Rock of Eye la puntada de Montes Michie es tan generosa como crítica. Sugiere e invita, uniendo piezas de la historia y la vida contemporánea, de la cultura popular y las expresiones de la rebeldía de la juventud que hoy en día siguen pasándose por alto y sin ser narradas. Como afirma la directora fundadora del Rivers Institute Andrea Andersson, “En el arte de Troy Montes Michie, la manera de vestir es una forma de resistencia y un acto de reconstrucción. La puntada es un umbral a cruzar”.

Troy Montes Michie: Rock of Eye se presentó recientemente en el Contemporary Art Museum Houston, desde el 23 de septiembre del 2022 hasta el 29 de enero del 2023.