Se requieren obras de arte: Las estafas y el artista emergente

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 26 de junio del 2018.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Tienes un nuevo mensaje.

Vía: https://www.hannahdean.col

Detalles del mensaje:

Nombre Michael

Dirección de correo electrónico [email protected]

Mensaje Hola. Estoy preguntando sobre la venta de piezas de arte en su galería, si puede enviar internacionalmente a Europa y si acepta Electrónicamente Visa y Master Card/fecha de vencimiento/código de seguridad como pago. Avíseme para que pueda comunicarle a usted las obras de arte que me interesan para que podamos proceder y hágame llegar el enlace actualizado al sitio web de su galería. Estaré con la espera de su respuesta. Sinceramente, Michael.

Enviado: 10 de enero, 2018

“Hola. Mi nombre es John Gracy de Fargo, North Dakota. Últimamente he estado a la búsqueda de algunas obras de arte con respecto al aniversario de mi esposa y yo, que está a la vuelta de la esquina. Me tomaron por asalto algunas de sus obras que se me hicieron realmente impresionantes e intrigantes. Tengo que admitir que usted haciendo un trabajo realmente impresionante. Sin duda usted es muy buena en lo que hace.

Dicho eso, me gustaría comprar algunas de sus piezas como un regalo sorpresa para mi esposa en honor a nuestro próximo aniversario de bodas. Sería de gran ayuda si pudiera mandarme algunas fotografías de su pieza de obras que están listas para la venta inmediata (o casi inmediata), con sus respectivos tamaños y precios. Mi presupuesto para esto está dentro del rango de USD500 y USD5000.

Quedo a la espera de leer de usted con la vista de saber más sobre las piezas de inventario. Como asunto de importancia, también me gustaría saber si acepta cheques como método de pago.”

Soy pintora y tengo un sitio web. Aproximadamente una vez al año me llega una comisión verdadera de esta cosa; a alguien realmente le gusta mi arte y me paga. Pero aproximadamente una vez a la semana recibo una solicitud sospechosa por correo electrónico y ocasionalmente recibo un correo electrónico que parece ser más legítimo. ¿Cómo puedo diferenciarlos, aparte de los errores gramaticales y las solicitudes desesperadas para obtener mis datos bancarios?

Cuando eres una artista joven y hambrienta las ofertas ocasionales en las que tienes que “pagar para jugar” tienen su encanto. Como un perro, me esforzaré al máximo por el aplauso. Una vez sí pagué algo de dinero para ser parte del programa de televisión “ArtTour International”. Espero evitar que otros cometan el mismo tipo de error. Ahora, cuando me llega una oferta tentadora pero no tan convincente, puede que me comunique con mis mentores en el mundo del arte para preguntar si les parece legítimo.

Vamos a desglosar las categorías de estos correos electrónicos y ofertas:

La estafa total:

Piden información bancaria. Piden que les mandes obras comisionadas o imágenes de obras (y probablemente información bancaria) inmediatamente. ¡Felicidades! ¡Has ganado un premio! Transfiere dinero xfa.

La que se siente real, pero probablemente es una estafa:

El correo electrónico reitera varias ofertas y asociaciones con Artsy.com, o alguna bienal o feria, sin ofrecer ninguna representación, compensación o exposición concretas. Ofrece darte a conocer a través de anuncios parecidos a los comerciales en alguna publicación o sitio web, pero tú tienes que cubrir el costo. (Por ejemplo: la edición World of Interiors de Vogue Inglaterra o la Studio Visit Magazine. Pagas por lo menos 300 dólares para que te incluyan.) Ahorra tu dinero. Igual que el número 4, pero es una galería (o “galería”) donde pagas un montón de dinero para que te incorporen, en línea o de otra manera.

La que es completamente legítima pero todavía se siente como una estafa:

La mayoría de exposiciones o concursos con jurado que cobran más de 10 dólares por cada obra postulada. (Después de años de postularse para las convocatorias de Manifest Gallery, una amiga mía, que es una artista establecida, se despidió con un bombazo al entregar, como broma, puras imágenes pornográficas.) La revista New American Paintings ahorita está ofreciendo la garantía de ser incluido en un suplemento para artistas que han salido en ediciones antiguas, sólo hay que pagar la pequeña tarifa de 299 dólares. De verdad me da asco.

Al escribir este anuncio de servicio a la comunidad me doy cuenta de que mi queja no es con los rusos (o quienes sean los malditos que no dejan de mandarme cosas con frases como “amablemente envíe arte por favor para aniversario mi esposa”). Más bien, me he quedado un poco deprimida porque la mayoría del mercado de arte, las instituciones e incluso las exposiciones legítimas se alimenta tanto del trabajo duro, tiempo y, a menudo, dinero del artista, a cambio de la promesa de algo nebuloso como “más audiencia”. ¿Cuál audiencia? ¿Con qué fin? El hecho de que personas busquen cómo explotar a artistas jóvenes que luchan por salir adelante no es nuevo, pero la tecnología y las cambiantes estructuras del mercado han abierto nuevos caminos para hacerlo.

No dejaré de perseguir esa zanahoria o de querer atrapar ese gran pez (y los animo a que tampoco lo hagan). Sólo ya no estaré interactuando con esos tipos de publicaciones o ferias que se sienten como el chulo de una parada de camión en la gran ciudad que le dice a la recién llegada que la hará una “estrella”. Hay que ponernos muy firmes, hacer nuestro trabajo y darles lata para que nos paguen por ello.

Este artículo apareció originalmente de una manera ligeramente diferente el 15 de junio del 2018 en “The Bowerbird”, un blog de arte en Lubbock, TX.