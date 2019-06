Una visión de un nuevo museo para Houston

Editor’s note: This article was published in English on Glasstire on June 3. Find that here.

Traducción de Yolanda Chichester Fauvet

A mis compañeros artistas de Houston: permítanme ofrecerles una propuesta para la creación de un nuevo museo de arte hispano, latino y mexicano-estadounidense (para los propósitos de este ensayo, alternaré los términos con los que se identifica la gente). Este nuevo museo se ubicaría en donde vivo ahora, en Houston. A diferencia de otras ciudades grandes en Texas y en todo el país, Houston no tiene un museo o una institución de arte que se dedica a nuestra cultura, a pesar de que nuestra gente constituye el 45% de la población en la región de los condados de Houston y Harris.

La primavera de este año trajo con ella un nuevo despertar con exhibiciones, proyectos y muestras de arte latino como nunca se había visto antes. Una gran parte coincidió con la conferencia de arte Latino Art Now! 2019, que tuvo lugar en la Universidad de Houston esta primavera pasada. Artistas, espacios de arte, teatro, entidades sin ánimo de lucro, museos y galerías hicieron un esfuerzo coordinado de destacar esta cultura y talento a lo largo de abril y mayo. Por más que nos inspiró y dio confianza, no puedo negar el sentimiento de que la satisfacción fue breve. Ya para el verano, hemos regresado a la realidad que se refleja en los estudios que muestran que históricamente artistas y organizaciones latinos han recibido menos de 1% del total de financiamiento otorgado por la combinación de la ciudad, el estado y el nivel federal. ¿Qué hacemos para mantener nuestra presencia en la escena de arte y cultura de Houston más allá de la primavera de 2019?

No me voy a enfocar en las muchas razones por las que un museo de arte latino e hispano no existe en Houston. Más bien, quiero proponer lo que una nueva institución podría significar, y les voy pintar la visión que tengo.

La visión es incluyente, e involucra a todas las nacionalidades de habla hispana, junto con su cultura y arte de todas las disciplinas (los mexicano-estadounidenses constituyen el 75% de la población del condado de Harris), además de la representación de todos los géneros y edades. Incluirá artefactos históricos al igual que arte contemporáneo y arte del pasado. Lo más importante es que sería una institución con una colección activa que se ocuparía de comprar, encargar, exponer, almacenar, documentar, promover, preservar y conservar todo lo que abarca y constituye nuestro arte y cultura.

La colección se enfocaría principalmente en obras de arte hechas aquí en esta región por sus habitantes del presente y el pasado. El Museo de Bellas Artes de Houston (MFAH) ha hecho un trabajo digno de admiración al incluir unas cuantas obras de artistas chicanos nacionales en sus exhibiciones latinoamericanas. Pero necesitamos un museo que concentre su atención y asuma la responsabilidad de una colección de arte que se ha creado mayormente en el condado de Harris y las regiones circundantes. Tenemos excelentes recursos, culturas y creadores de cultura en esta región que merecen la misma atención y escolaridad que disfrutan otras culturas globales.

¿En qué parte de Houston se debe basar esta organización? Nuestras históricas colonias mexicano-estadounidenses en el este y en el norte están en la posición de pedir el derecho de albergarla. Pero nuestros orígenes en Houston son complejos. Con el paso del tiempo nuestras familias se han trasladado, asentado y vuelto a asentar en colonias diferentes. Las colonias de Spring Branch y Southwest Houston, ya que tienen comunidades latinas crecientes, podrían ser el lugar para el museo. No hay necesidad de ser demasiados territoriales sobre donde se construye el edificio. El reto más grande es que la comunidad se una para su establecimiento. Si fuera por mí, lo construiría sobre pilares en el río Buffalo Bayou con vista hacia la línea del horizonte de la ciudad. Su presencia ahí podría cultivar un nuevo distrito aparte del distrito de museos actual que es bien financiado, el Houston Museum District.

La inclusión es la parte clave. Los grupos históricos de derechos civiles, por ejemplo, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la organización American G.I. Forum, establecieron un principio general sobre sus membresías: la ética es que uno no se tiene que parecer a nosotros o ser exactamente como nosotros para poder formar parte de la organización. Uno puede hacerse miembro si cree en la misión. Esta misma ética debe extenderse a los artistas y al arte que el museo expone. Tenemos una población diversa y en crecimiento con diferentes nacionalidades de habla hispana. Se podría incluir obras que representan esa diversidad. Esta nueva institución tiene que incluir arte de personas con preferencias sexuales diferentes y de personas que se identifiquen como no binarias. En esencia, el nuevo museo no debe ser otro espacio exclusivo para el arte de hombres heterosexuales. El museo que propongo reconocería y celebraría a personas de todos los géneros y todas las identidades presentes en nuestras comunidades. Al omitirlas, se volvería una farsa y se cometerían los mismos errores históricos que otros museos han cometido y siguen cometiendo hoy en día. Este museo debe ser un ejemplo de la inclusión y la igualdad del que todas las otras instituciones nacionales podrían tomar nota.

Tenemos que asegurarnos de que los centros culturales de Houston, como las organizaciones Multicultural Education and Counseling through the Arts (MECA) y Talento Bilingüe de Houston (TBH), sean resguardados, estables financieramente y sostenibles a largo plazo. Al construir un nuevo museo, propongo que evitemos los problemas a los que se enfrentan otras ciudades con instituciones hispanas o latinas que compitan entre ellas mismas. La introducción de nuevas instituciones puede llevar a la competencia por recursos y causar relaciones políticamente polémicas. Necesitamos que centros culturales como MECA y TBH prosperen y progresen mientras construimos el nuevo museo. Los museos y los centros culturales son fuerzas que democratizan. Entre más instituciones para la causa, mejor.

En general, hay una abundancia de dinero para el establecimiento del museo. Crear una nueva institución es posible si aprovechamos el peso financiero de la población y procuramos colaboraciones con varias cámaras de comercio regionales y locales, incluso el United States Hispanic Chamber of Commerce, además de los gobiernos del condado y la ciudad, las entidades sin ánimo de lucro, los donantes corporativos, las dotaciones financieras, los fideicomisos caritativos y otros mecanismos financieros. El momento para hacerlo ha llegado. Somos el 45% de la población. Otras visiones están sobre la mesa, como el Museo Guadalupe Aztlán, los archivos hispanos de la Biblioteca Pública de Houston y la organización cultural Institute of Hispanic Culture of Houston. Abundan ideas originales de más centros culturales que incluyen espacios para las artes escénicas y el diálogo cívico. Las discusiones valiosas sobre nuestro “capital cultural” que ocurren por toda la ciudad demuestran que el electorado está presente y su “capital” está creciendo.

Los artistas tienen que tener un lugar en la mesa durante la creación del museo. Mientras que un consejo de administración se encarga de la estabilidad fiduciaria de la institución, personas con experiencia tienen que encargarse de crear la visión estética y las metas. Un nuevo comité asesor de artistas (con la máxima inclusión e igualdad) tiene que trabajar a la par con el consejo de administración. Se han formado organizaciones emergentes de artistas, así como el registro de artistas y calendario de programación en línea, MANTECA HTX, y la asociación Houston Alliance for Latinx Arts. Cada organización demuestra nuestra fuerza cultural, crea nuevos redes de contactos en el arte, subraya los asuntos de la incidencia política e impacta a toda la escena de arte de la región. No se puede subestimar el papel de los artistas (en el sentido amplio de la palabra) en el establecimiento de una nueva institución cultural. Hay que valorar a los artistas desde el principio; y su aportación al diálogo serio sobre su formación y desarrollo garantiza la credibilidad de cualquiera institución de arte y su vitalidad a largo plazo.

Estas ideas no sólo son mías. He hablado y consultado con varios directores de museos, administradores de arte y profesionales de entidades sin ánimo de lucro, y me han contado sus experiencias. Hay varios modelos para la formación de centros culturales latinos y mexicano-estadounidenses a través del estado y el país. Todas nuestras visiones diferentes se pueden combinar para que un nuevo museo de Houston sea una realidad. Nos podemos unir a través de las ideas de su función y accesibilidad y sobre la mera necesidad de finalmente tener un museo que coleccione nuestro arte.

Es una visión ambiciosa y extensa. Todas las diferentes nacionalidades de habla hispana, los artistas, los líderes políticos y comerciales, los curadores, los administradores, los educadores, nuestros semejantes ciudadanos (jóvenes y adultos) y los representantes de las colonias y comunidades pueden deliberar entre ellos. El museo debe ser autorizado por la asociación American Alliance of Museums y debe tener un consejo de administradores en funcionamiento, un comité asesor de artistas y un director ejecutivo que se encargue de los consejos, los curadores y los conservador-restauradores, y que también trabaje junto con los gestores de proyectos para edificar un nivel consistente de programación durante cada año. Un nuevo museo tiene que mantener la estructura y el profesionalismo para poder hacer todas estas cosas al mismo tiempo que ayuda a crear un nuevo rostro cultural para la región.

La primavera del arte latino fue un momento crucial para impulsar una discusión seria sobre cómo debe ser un nuevo museo hispano, latino y mexicano-estadounidense y cómo debemos organizarlo.

¿Qué nombre le pondremos? Hay que proceder con esta idea con mucha consideración: ¿El Museo de las Américas de Houston? ¿Nuestro Museo de Houston?

Henry G. Sanchez es un artista radicado en Houston y colaborador de Glasstire. Es el fundador y director del proyecto de práctica social L.O.C.C.A.: Law Office Center for Citizenship and Art y del laboratorio científico ArteBio Bayou-torio.