A group exhibition featuring works by Hiromi Stringer, Hannah Garrison, Kara Stevens, Jonathan A. Davis, Robyn Brakel, Andrew Leo Stansbury, Rachael L. Acosta, Samuel Velasquez, Jose Cardenas, Nathan Orona, Kaela Puente, Ron Palos, Denise Ramnarine, Eric Owen and Raquel Zawrotny. The show is organized by curator Elsa Henderson.