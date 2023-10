La Print Pachanga inaugural de El Paso: Una conversación con el organizador Marco Sánchez

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 12 de septiembre del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Marco Sánchez es un grabador, pintor, artista y curador radicado en El Paso, Texas. Recibió un BFA en grabado y pintura de la University of Texas en El Paso (UTEP) y un MFA en grabado de la Edinboro University de Pennsylvania, que actualmente es la PennWest Edinboro. Ha llevado a cabo diversas residencias de grabado en espacios como la Zygote Press en Cleveland, Ohio; el Taller Gráfica Libre en Oaxaca, México, y la Casa Galería Victor López en Querétaro, México. También ha sido artista invitado en la Gonzaga University y la Kent State University.

Su obra ha sido expuesta internacionalmente y él es la fuerza creativa, logística y encargada de solicitar becas detrás de la Print Pachanga inaugural en El Paso. El evento consistió en una exposición de grabados con jurado, un taller de grabado en linóleo, grabados en tiempo real, un mercado y eventos en todo El Paso, incluidos El Paso Museum of Art y El Paso Museum of History.

Nicolas Silva (NS): Marco, te conozco desde la universidad y tu nombre de usuario de Instagram, @onpaperandcanvas, es muy literal, pues desde entonces has estado trabajando en grabados y pinturas sin parar. Eres como un “conejito Energizer” de la energía artística. ¿Podrías contarnos cómo empezaste en los campos creativos o artísticos y qué te inspiró a dedicarte al arte como carrera?

Marco Sánchez (MS): Comencé a hacer arte y a dedicarme a las artes a los 27 años; diría que eso es un poco más tarde que la mayoría. Tenía una presencia artística en mi vida: mi abuelo, Guillermo Cordero Enriquez, era pintor y grabador en Michoacán, México. Yo no estaba realmente interesado en el arte ni había imaginado jamás que ser un artista podría ser algo que haría como mi práctica profesional. Pero eso cambió durante un viaje de mochila al hombro que hice con mi mejor amigo en el 2007. Comenzamos en Caracas, Venezuela, y nos dirigimos de regreso hacia el norte, a El Paso, sólo por tierra y mar. Fue durante este viaje que hicimos una parada en Zirahuén, Michoacán, y pasé algunos días con mi abuelo. No había visto su estudio ni a él trabajando activamente en una pintura desde que tenía cinco años, cuando se mudó de Juárez a Zirahuén. Se encendió dentro de mí la curiosidad de tomar un pincel y empezar a jugar en el lienzo.

NS: ¿Podrías describirnos tu formación o entrenamiento en la UTEP, incluyendo las complejidades del programa de grabado de la UTEP comparado con otros espacios donde te has formado o has trabajado? Recuerdo que entrenaste exhaustivamente con Francisco Delgado, Kim Bauer, Suzi Davidoff y otros docentes de la UTEP. ¿Hay otras personas que han ayudado a dar forma a tus visiones y práctica artísticas a lo largo de los años?

MS: Siempre disfruté mi paso por la UTEP. A veces podemos subestimar los espacios que habitamos en el momento, pero siempre valoré y aprecié al cuerpo docente y su dedicación a los estudiantes. Señalaste que estudié con Francisco Delgado y Kim Bauer, y siempre los pongo a ambos entre mis mayores motivadores junto a mi abuelo. Siempre aprecié la ideología de Delgado como artista mexicano, chicano y chuqueño[1], y veía una correlación entre mi experiencia de vida y la suya. Siempre aspiré a ser un mentor para otros artistas jóvenes de piel morena como Francisco lo fue para mí.

Aprecié y me maravilló el conocimiento que Kim Bauer tiene de las diversas metodologías de grabado y la facilidad con la que las explicaba de una manera muy modesta para que los estudiantes pudieran comprender todas las complicadas técnicas y la materialidad. El comportamiento y el enfoque de enseñanza vivaces de Bauer en el estudio hicieron que fuera fácil querer estar ahí y creaban una atmósfera que promovía una competencia sana y amistosa. También debo decir que, de todos los estudios de grabado en los que he realizado obras, los de la UTEP siguen siendo mis favoritos y de vez en cuando me encuentro soñando despierto con ese espacio.

Debo admitir que los grabadores a los que más estudié como influencias fueron los maestros del grabado mexicano Leopoldo Méndez, Alfredo Zalce, Mariana Yampolsky y José Clemente Orozco, al igual que Käthe Kollwitz y Elizabeth Catlett.

NS: El Paso tiene grandes artistas, como tu mentor y colega grabador Francisco Delgado, formado con posgrado en Yale, su hija Citlali, Christin Apodaca, Jesus “CIMI” Alvarado de Kalavera Culture Shop, Manny Guerra de Horned Toad Prints, entre otros. ¿Crees que el grabado en El Paso y más allá necesita más diversidad? ¿La Pachanga está abordando esto al ofrecer clases y oportunidades educativas, como el taller de grabado a punta seca en El Paso History Museum? ¿Crees que veremos más mujeres y voces infrarrepresentadas en el medio?

MS: Sí tenemos grandes talentos aquí en El Paso, y agregaré a esa lista a Staphany Garnica como una de mis artistas locales favoritas. Y también creo que hay un impulso no sólo en El Paso, sino alrededor del mundo del grabado en general que busca diversidad e inclusión. Eso es algo que procuro en mi práctica como educador y en la curaduría que he estado haciendo recientemente. Para mí era importante tener un buen equilibrio de artistas de todos los géneros durante la Print Pachanga de El Paso. Contratamos a Adrianne Ramirez para dar el taller de grabado a punta seca y fue una elección fácil y evidente. Ella se graduó recientemente de la UTEP y su obra sobresale. Siempre existe esa extraña e incómoda etapa cuando acabas de salir de la academia en la que no estás “ni aquí ni allá”, y se me ocurrió que esto podría ayudar a prevenirla y a que ella pudiera continuar con su práctica.

NS: Por favor llévanos al meollo de la Print Pachanga, desde la ideación, pasando por la curación y la solicitud de becas, hasta la ejecución.

MS: Creo que hubo dos factores principales para que la Print Pachanga sucediera. El primero provino de mis viajes y trabajo en México. Me causa asombro y curiosidad que en estos pueblitos preciosos, como Pátzcuaro, Michoacán, que tiene una población de menos de 100 000 personas, haya siete estudios de grabado de bellas artes activos. El Paso sólo tiene Horned Toad Prints y Taller La Espina. El otro factor fue que viajo a varios lugares de Estados Unidos para ser parte de ferias y conferencias de grabado. Algunas de ellas son el Southern Graphic Council International y el Mid American Print Council, que cambian de ciudad anualmente, y también la Southwest Print Fiesta en Silver City, Print Austin y Grabadolandia en Chicago.

Todo esto es para decir que debemos darles más importancia a los eventos culturales y que la frontera es un lugar muy importante para el comercio, histórica y políticamente. Hay mucho talento aquí que pasa desapercibido. Tuve la oportunidad de estudiar en el noreste de Estados Unidos y debo decir que El Paso tiene artistas increíblemente talentosos con narrativas y exploraciones de estudio increíbles. Era importante asegurarnos de que los artistas locales, los regionales y los que vinieron a la Print Pachanga desde otros lugares pudieran experimentar y reconocer eso.

NS: ¿Qué crees que deben hacer los artistas y quienes los apoyan para sustentar la excelencia y las carreras artísticas aquí en la frontera y más allá de ella?

MS: Es genial ver caras nuevas en la escena del arte aquí en El Paso, y se trata de una pregunta complicada. Esta conversación ha surgido con otros artistas, coleccionistas y amigos. A veces es difícil ser un artista en activo en una ciudad donde los eventos de artistas locales y regionales no cuentan con el apoyo que en ocasiones nos gustaría. Creo que tener espacios colectivos de arte definitivamente ayuda; a veces los artistas en activo necesitan espacios para trabajar y espacios para exhibir su obra. Los que están enfocados y son serios con su práctica artística siempre encontrarán la manera de continuar. Dicho esto, también necesitamos diversificarnos y encontrar la manera de llegar a una audiencia más amplia; pareciera que siempre es el mismo grupo de personas o amigos el que asiste a los eventos locales de arte.

NS: ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos artísticos favoritos a lo largo de tu vida? Desde dificultades en el posgrado hasta muestras o experiencias que te hayan dejado sin palabras.

MS: Tengo varios. El primero es mi primera exposición individual fuera del mundo académico en la Agave Rosa Gallery en el centro de El Paso. Le pregunté a la dueña de la galería si me dejaría invitar a otro artista y ella dijo que sí cuando le mencioné que ese artista sería mi abuelo y que era la primera vez que exponía junto a él. Otros de mis momentos favoritos son más recientes: ser seleccionado para exponer con grandes artistas radicados en Texas en Soy de Tejas, que organizó el artista, galerista, jurado de la Print Pachanga y un chingón en todos los aspectos, Rigo Luna, copropietario de la Presa House Gallery en San Antonio.

También organicé un portafolio internacional de grabados titulado Nexo entre raíces compuesto por treinta y tres artistas mexicanos, mexicanoestadounidenses o que se identifican como chicanxs; dieciséis de ellos radican en México y diecisiete en Estados Unidos. Este portafolio ya viajó a la Kent State University y al National Hispanic Cultural Center en Albuquerque. También estará en exhibición en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México y estamos programados para exponerlo en El Paso Museum of Art a partir de marzo del 2024 y en el Janet Turner Print Museum de Chico, California, en el 2025. Por supuesto, la Print Pachanga de El Paso tiene que estar en la lista. Requirió mucho tiempo y esfuerzo y creo que hicimos un buen trabajo, pero siempre podemos hacerlo mejor ahora que ya empezamos y organizamos el primer evento.

NS: Quisiera agradecer a patrocinadores como la National Endowment of the Arts (NEA) y el Museums and Cultural Affairs Department (MCAD) por apoyar trabajos increíbles como el tuyo y la Print Pachanga, que nos mantienen vivos y floreciendo. Especialmente quisiera agradecer a las fundaciones, instituciones privadas e individuos que hacen que las artes en El Paso sigan en marcha. Dicho esto, ¿tienes alguna visión a futuro para la Pachanga y tu práctica artística, ya sea individual, colaborativa, académica, o de otro tipo que te gustaría compartir?

MS: También quisiera extender mi gratitud a todas las personas que acabas de mencionar. Significa muchísimo para los artistas tener el apoyo y la confianza de estas organizaciones, así como de aquellos que asistieron. Tengo algunos planes y espero poder realizarlos con el apoyo continuo del MCAD y la NEA, por supuesto. Quisiera traer a un puñado de artistas de México y otros lugares para dar talleres, charlas y exposiciones grupales más pequeñas. También quiero asociarme con estudiantes de la UTEP y de El Paso Community College, ya que no asistieron muchos de ellos esta vez. Definitivamente quiero resaltar su trabajo.

NS: Por último, sé que fuera de tu trabajo no tienes mucho tiempo libre, pero ¿qué has estado haciendo además del grabado? ¿Algún viaje, lectura, pasatiempo u esparcimiento?

MS: Siempre me ha encantado viajar, cocinar y probar diferentes cocinas, así que continuaré haciendo eso. Los deportes siempre han sido gran parte de mi vida, sin embargo, ser educador y artista me ha dejado muy poco tiempo para practicar, así que me gustaría tomarme el tiempo y volver al snowboard durante la temporada. Honestamente, sólo quiero pasar tiempo con amigos y familiares, necesito recordarme a mí mismo bajar el ritmo de vez en cuando.

NS: ¿Algo más que quisieras añadir?

MS: Sí. Primero que nada, ¡quiero agradecerte por ser siempre un defensor tan devoto de las artes! Y para quienes se perdieron la primera Print Pachanga, esperamos que asistan a la siguiente y estén atentos para los futuros proyectos o talleres del Taller La Espina y amigos de la Printshop.

Nico Silva es estudiante de doctorado de Ciencias Interdisciplinarias de la Salud, maestro en Trabajo Social con licencia, artista, escritor y miembro del Neuroscience Scholar Program (NSP) de la Society for Neuroscience. Él imagina un futuro donde las artes y los artistas cuentan con el apoyo para alcanzar todo su potencial.