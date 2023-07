María C. Gaztambide sale del Public Art University of Houston System; fue nombrada Directora Ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 13 de junio del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

María C. Gaztambide, la Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del Public Art University of Houston System (Public Art UHS), dejará la organización a finales de este verano para convertirse en la Directora Ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico.

Gaztambide se unió al Public Art UHS en el 2018, cuando la universidad lanzó una nueva versión del programa. En ese puesto ha supervisado las exposiciones, comisiones y adquisiciones de arte público, así como los programas educativos y públicos. Durante los últimos cinco años, ha traído obras de artistas como Marta Chilindrón, Dorothy Hood, Rick Lowe, Margo Sawyer, Shahzia Sikander, Leo Villareal y Andy Warhol. El año pasado, bajo la dirección de Gaztambide, Public Art UHS develó Folly [Disparate], una importante instalación temporal de Jorge Pardo, artista cubano estadounidense radicado en México.

Antes de unirse al Public Art UHS, Gaztambide era la Directora Asociada del International Center for the Arts of the Americas (ICAA) en el Museum of Fine Arts de Houston, puesto que ocupó durante doce años. Sus cargos previos incluyen: curadora en el Woldenberg Art Center en la Tulane University en Nueva Orleans (2002-2006), asesora curatorial y administrativa para el Museo de Arte de Puerto Rico (1997-1999) e investigadora de campo y directora de proyectos en los Archives of American Art (1997-1999). Gaztambide tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos, grados de maestría en Historia del Arte y Administración del Arte y un grado de licenciatura en Administración, todos los cuales obtuvo en la Tulane University.

Después de su primer grado universitario, Gaztambide fue asesora para el Museo de Arte de Puerto Rico en los años previos a su inauguración. Ahora, 25 años después, regresa a la isla donde nació para trabajar en la organización que ayudó a hacer realidad.

Al hablar del museo, Gaztambide nos contó que “abrió en el 2000 como un museo operado por el gobierno con más de 100 empleados. Y luego el gobierno se fue a la bancarrota en el 2014 y encima de eso pasó el huracán María en el 2017, la pandemia [de COVID-19] y después [más recientemente] terremotos. Pero espero poder levantar la institución y maximizar lo que puede ser hoy, dadas las dificultades que aún enfrenta la isla”.

El mes pasado, el Public Art UHS publicó un anuncio para el cargo de Director(a/e) Ejecutivo(a/e) y Curador(a/e) en Jefe. El anuncio ya fue retirado dado que la organización está en el proceso de entrevistar candidatos. Gaztambide ayudará al proceso de transición de quien sea contratado y probablemente se trasladará y ocupará oficialmente su nuevo puesto en agosto.

Sobre su tiempo en el Public Art UHS, Gaztambide dijo, “Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos realizado en el University of Houston System. Fue un proceso que implicó cambiar la mentalidad de lo que podíamos hacer con esta colección para aumentar el impacto de estas obras. Hemos demostrado que somos capaces de realizar un conjunto de cosas que hace no mucho eran inimaginables. Estoy muy orgullosa del equipo que dejo atrás. Han crecido en sus cargos, hemos contratado gente nueva y tenemos una serie activa y sólida de programas en el lado de exposiciones y comisiones, pero también en el lado de vinculación y educación públicas”.