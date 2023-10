La historia debajo de la superficie: La residencia en la florería de Brownsville, Texas

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 25 de septiembre del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Brownsville, Texas, con su encanto vintage y espacios alternativos, le da la bienvenida a la Flower Shop Residency, el primer programa de residencias artísticas en la ciudad. Esta residencia con tres habitaciones y espacio multiuso tiene la intención de albergar tres artistas: uno local de Brownsville, uno del área general del valle del río Bravo y uno de cualquier otro lugar del estado de Texas.

El nombre Flower Shop Residency proviene de la historia del edificio de la residencia. Lo que originalmente era un almacén histórico construido en la década de 1930 se convirtió en una florería antes de que, muy recientemente, el 3 de agosto del 2023, el artista Jesus Treviño lo convirtiera en una residencia artística.

Treviño es residente de Brownsville desde hace mucho tiempo, así como académico y creativo que comparte fragmentos de su vida y su historia a través de pinturas al óleo y al fresco. Su trabajo trata de los residuos sociales, personales y emocionales del movimiento y de una línea divisoria que no es natural. Tiene varios grados académicos de arte, entre ellos un A.A. del Texas Southmost College, un B.F.A. de la University of Texas–Rio Grande Valley en Brownsville y un M.F.A. de la University of Texas en Austin.

Treviño también ha tenido el privilegio de asistir a la Desert Door Residency en Austin, la Skowhegan School of Painting and Sculpture Residency en Nueva York y la Rockland Residency en Seattle. Al preguntarle sobre sus razones para abrir la Flower Shop Residency en Brownsville, Treviño compartió que tiene la intención de “desmitificar” el proceso de creación de arte y mostrar a la comunidad local cuán alcanzable es convertirse en un artista. También desea traer el arte contemporáneo a un área donde no es tan accesible y desafiar las percepciones que tiene la gente sobre las comunidades fronterizas porque “Hay una idea específica de cómo se ve una comunidad fronteriza, y quiero cambiar eso, quiero cambiar la perspectiva sobre Brownsville”.

Brownsville está en la lista de las ciudades más pobres de Estados Unidos de acuerdo con una encuesta realizada por la Oficina del Censo en el 2021; también forma parte de una discusión política más amplia sobre el control fronterizo y la inmigración ilegal, específicamente acerca de los campos migrantes, ICE y el muro fronterizo. Los medios de comunicación tradicionales a menudo presentan ideas sensacionalistas de lo que es ser un inmigrante o residente en Brownsville sin visitar la ciudad ellos mismos. Se pueden ver medios de comunicación más grandes en McAllen o El Paso antes que verlos aquí en Brownsville, y cuando vienen es para filmar a personas que están cruzando el río en busca de una vida mejor. Para realmente conocer y atestiguar lo que es Brownsville, es necesario vivir aquí y ver los medios de comunicación locales o leer los periódicos y revistas independientes, como TruchaRGV. Treviño se ha dado a la tarea de compartir el tesoro oculto que es Brownsville con el resto de Texas y el mundo a través de su trabajo y esta residencia.

El Flower Shop Art Studio tuvo una jornada de puertas abiertas el 22 de julio para compartir el potencial del espacio como hogar para la creatividad. Treviño invitó a Jesse Burciaga, Cecilia Sierra y Josie del Castillo a exponer junto a él en el espacio. Bajo la guía de Leslie Ann Barrientos, en colaboración con Azalia Martinez, crearon una exposición efímera titulada Memory Garden [Jardín de la memoria]. La muestra abarcó por completo el espacio de la residencia e incluyó pinturas, esbozos, grabados, fotografías digitales e instalaciones. Esta jornada fue recibida con elogios por parte de muchos artistas locales de Brownsville, con la esperanza de que este programa hará exactamente lo que Treviño quiere lograr: traer arte y artistas contemporáneos al valle del río Bravo y compartir la historia y cultura de Brownsville.

El programa de residencia artística tiene una duración de cinco semanas y se extiende del 5 de octubre al 7 de noviembre del 2023. En la página de solicitudes de la Flower Shop Art Residency se explica que “Este programa es producto de Frontera Arts in Bloom, una organización sin fines de lucro con designación 501(c)(3) que tiene la meta de hacer una especie de polinización cruzada con los artistas de diferentes regiones de Texas y brindar oportunidades para compartir perspectivas y crecer juntos en nuestra comunidad”. Los tres artistas serán seleccionados a través de un comité para trabajar con un administrador creativo de Brownsville y cada uno recibirá un estipendio de mil dólares para apoyar su trabajo. Tendrán acceso a dormitorios privados, un taller con herramientas y otros instrumentos de acuerdo con sus necesidades. A cambio, se espera que los residentes realicen o comiencen a trabajar en obras nuevas, participen en visitas programadas a diversas instituciones artísticas o sitios históricos de la ciudad y documenten activamente su experiencia en la residencia y en la ciudad de Brownsville etiquetando a @flowershopartresidency en redes sociales. Además, está previsto que los residentes faciliten un evento de extensión comunitaria, colaboren en una jornada de puertas abiertas, reciban visitas de estudio para el público y formen parte de una exposición colectiva efímera hacia el final de la residencia.

Para más información, sigue a la Flower Shop Art Residency en Instagram. Para cualquier pregunta específica acerca del programa, escribe a [email protected].