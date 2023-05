Los rostros del Sur de Texas: tercera parte

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 12 de mayo del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Lee la primera parte aquí y la segunda parte aquí.

Como parte de un viaje exploratorio en la región más al sur de Texas, Jessica Fuentes, la editora de noticias de Glasstire, y yo nos reunimos con artistas, curadores, trabajadores de museos y coleccionistas para entender mejor las necesidades y deseos de la comunidad creativa de la región. El Sur de Texas contiene multitudes. La ciudad de Laredo se sitúa en la frontera entre México y Estados Unidos y ve decenas de miles de personas cruzar a pie de un lado a otro cada día. La región también contiene el valle del río Bravo, en el que se encuentra un puñado de pequeños pueblos, cada uno con sus propios movimientos y colectivos artísticos únicos. Finalmente, Corpus Christi y Rockport, ambos en la costa del Golfo, tienen el beneficio del turismo además de la oferta de museos y galerías. Tomé retratos de las personas que conocimos a lo largo del camino para ayudar a ponerle rostro a los nombres de quienes contribuyen a la producción cultural del Sur de Texas.

****

Michelle Smythe, Executive Director, K Space Contemporary

Michelle Smythe estuvo en las galerías de K Space Contemporary durante nuestra estadía en Corpus Christi para darnos un recorrido de la muestra exclusiva para miembros del espacio. Resulta que K Space es en realidad dos entidades separadas: las salas de exposición en el primer piso del edificio del centro de la ciudad y K Space Studios en el piso de arriba. Aunque las dos organizaciones ahora están formalmente separadas, Smythe contribuyó decisivamente para conectarnos con los artistas del área, algunos de los cuales trabajan en el piso de arriba, y nos ayudó a comprender cómo están desarrollándose sus prácticas. Le pedí a Smythe que me diera un sumario de lo que se espera este año en las galerías:

“Lo que más me emociona de este año es un mural que instalaremos próximamente. El diseñador es el popular artista local Jimmy Pena y el mural será pintado por nuestros estudiantes adolescentes e instructores de muralismo durante nuestro Programa de Artes Murales de Verano (Summer Mural Arts Program). De verdad espero con ansias nuestros proyectos murales porque tengo la oportunidad de ser parte y ayudar a pintar los toques finales durante las últimas dos semanas. Con la ocupada agenda que tengo hoy en día, es una de las pocas veces que puedo pintar y ser de alguna manera una artista. ¡Los proyectos grandes siempre son emocionantes!

Como siempre, me encanta trabajar con nuestros artistas en exposición. Siempre me siento inspirada por sus imaginaciones y personalidades y aprendo muchísimo de ellos. Dos exposiciones sobresalientes de este año son las de Josias Figueirido y Chad Rea.

Josias Figueirido, originario de España, es un artista y profesor de pintura en la Texas A&M International University en Laredo. La exposición de Figueirido involucra un mundo ficticio modelado en 3D que canaliza sus experiencias y reflexiones personales acerca de temas relacionados con la inmigración. Se inspira en eventos biográficos, la vida en la frontera entre México y Estados Unidos y las historias de sus estudiantes que cruzan la frontera todos los días de clase de Nuevo Laredo, México, a Laredo, Estados Unidos.

En agosto, estaremos trabajando con el artista de técnica mixta Chad Rea, que crea obras de comentario social en un estilo que tiene sus raíces en el arte pop y el grafiti. Rea, que solía ser redactor publicitario, combina un imaginario colorido con textos sorprendentes, informativos, entretenidos y que provocan la reflexión.”

****

Elena Rodriguez, curadora de exposiciones en la Barrow Foundation del Rockport Center for the Arts

Elena Rodriguez ha tenido la afortunada oportunidad de curar exposiciones en el recién construido campus del Rockport Center for the Arts. Junto al espacio de exposición ampliado, el campus también tiene un centro de convenciones que permite un acercamiento más grande a la comunidad local. Me brindó unas palabras sobre lo que podemos esperar:

“El 2023 es una época muy emocionante para ser curadora en el Rockport Center for the Arts. He estado aquí diez años y lo he visto crecer hasta convertirse en un centro vibrante lleno de exposiciones contemporáneas y diversas, así como eventos y talleres estelares. Y eso fue antes de que se mudara al nuevo campus. Ahora hemos triplicado el tamaño de las galerías y los salones de clase y el número de exposiciones y talleres que podemos ofrecer. Las nuevas instalaciones nos permiten buscar más muestras y artistas de todo el estado y país, y realmente nos permitirá tener un papel más importante en la comunidad artística más amplia. Rockport siempre ha tenido una escena artística ecléctica y una comunidad increíblemente solidaria, y estoy emocionada de ser parte de este nuevo crecimiento y futuro brillante”.

****

Catey Arnold, Leticia Gomez y Clay Reuter son tres de los artistas que crean obras en los K Space Studios, en el mismo edificio de K Space Contemporary en Corpus Christi. El hecho de que un museo de arte importante (el Art Museum of South Texas), un espacio de exposición sin fines de lucro y estudios de artistas estén todos tan cerca los unos de los otros hace que Corpus Christi se sienta como un escenario excepcionalmente acogedor. Aunque la región del Sur de Texas en general tiene todas estas comodidades para que los creativos las aprovechen, no siempre están en la misma ciudad. Para obtener una perspectiva de lo que los artistas de K Space Studios esperan en un futuro de su práctica, les hice a todos la misma pregunta: ¿Qué les emociona?

Catey Arnold, artista de K Space Studios

“Mi emoción por este año de creación se debe en parte a estos tipos de nuevas experiencias que brindan oportunidades para “perseguir lo que nos hace feliz”. Es algo extraño estar lejos de mi estudio durante días mientras contemplo lo que estoy esperando de mi práctica. Diré que he estado inmensamente inspirada por el Art Village de la University of Dallas [a donde viajé] este fin de semana y estoy considerando seriamente solicitar ingreso a su programa de MFA después de muchas conversaciones fructíferas.

Mis más recientes obras de arte pequeñas hacen eco de la inmensa emoción que siento cuando exploro lo que es y lo que podría ser. Honrar mi proceso, mi obra y la vulnerabilidad de mi espacio de estudio me permite fluir libremente en el momento, moviéndome febrilmente entre piezas de pequeña y gran escala que irradian una paleta de brillantes colores neón, objetos encontrados y paletas juguetonas de estéticas relacionales y llenas de propósito. Existe un sentido de maravilla y novedad en mi arte, y me emociona regresar a casa a mi espacio de estudio y nutrir esa diversificación evolutiva.”

Leticia Gomez, artista de K Space Studios

“En verdad, es la habilidad de crear, de continuar estando en este espacio físico y mental y tener la movilidad, flexibilidad y habilidad para hacer obras de arte de manera activa y diaria. El 2023 marca un hito de 26 años dedicados al ímpetu, la tenacidad y la incesante adoración por mi práctica y mi proceso; conmemora mi pasión por este estilo de vida poco convencional. Uno que a menudo se enfrenta a juicios, a un escrutinio intenso y a olas de inseguridad, dentro del mundo del arte y en el reino de lo personal desde el que existo y creo obras de arte en mi espacio de estudio.

El término “salir del closet” dice mucho para mí, en el sentido aceptado socialmente de la frase, pero también en salir del closet como mi yo más auténtico: queer, indígena, artista de toda la vida, en recuperación de una mentalidad de escasez que está aprendiendo a ocupar espacio; soy primordial, presente y directa y existo dentro de los espacios que normalmente se han guardado algunas comunidades selectas. Es un honor estar donde estoy y haber continuado con esta práctica de expresión ya bien entrada en mis treinta. He sacrificado mucho para estar aquí y me siento infinitamente agradecida de haber tomado la decisión de estar activamente involucrada en mi práctica en el 2023 y no donde las obligaciones tradicionales de la cultura y la familia esperaban que estuviera. Creer en mí misma fue la mitad, y creer en mi trabajo me permitió enamorarme de él.”

Clay Reuter, artista de K Space Studios

“Estoy emocionado de usar las estaciones locales para dar forma a mi práctica de trabajo y estudio. Esta primavera he estado haciendo risografías de polen microscópico de roble (el polvo amarillo que cubre todo en Corpus Christi justo ahora). También espero ansioso usar grabaciones de campo de cigarras para crear ambientes sonoros para instalaciones de arte pop-up este verano. Para el otoño y el invierno, planeo estar ocupado en el estudio haciendo carboncillo de vid y papel de hojas de árbol caseros para obsequiar a amigos durante las festividades decembrinas”.

Todas las fotografías son de William Sarradet. William Sarradet es editor asistente de Glasstire.