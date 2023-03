Los rostros del Sur de Texas: segunda parte

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 17 de marzo del 2023.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Lee la primera parte aquí.

Como parte de un viaje exploratorio en la región más al sur de Texas, la editora de noticias de Glasstire, Jessica Fuentes, y yo nos reunimos con artistas, curadores, trabajadores de museos y coleccionistas para entender mejor las necesidades y deseos de la comunidad creativa de la región. El Sur de Texas contiene multitudes. La ciudad de Laredo se sitúa en la frontera entre México y Estados Unidos y ve decenas de miles de personas cruzar la frontera a pie de un lado a otro cada día. La región también contiene el valle del río Bravo, en el que se encuentra un puñado de pequeños pueblos, cada uno con sus propios movimientos y colectivos artísticos únicos. Finalmente, Corpus Christi y Rockport, ambos en la costa del Golfo, tienen el beneficio del turismo además de la oferta de museos y galerías. Tomé retratos de las personas que conocimos a lo largo del camino para ayudar a ponerle rostro a los nombres de quienes contribuyen a la producción cultural del Sur de Texas.

****

Michael Flanagan, artista de McAllen

Una vez que llegamos a McAllen, visitamos el International Museum of Art & Science, y después Michael Flanagan nos aconsejó a donde ir a comer. Sugirió que nos encontráramos en un comedor de la ciudad donde podríamos conseguir barbecue. Discutimos el camino de su práctica artística, estudiar cinematografía en la University of North Texas y después regresar a McAllen para tener una familia. Flanagan ha escrito sobre ENTRE para Glasstire, un nuevo centro cinematográfico en McAllen, y está emocionado ante la posibilidad de contribuir a la creciente comunidad artística en el valle del río Bravo. Le pregunté sobre futuros eventos interesantes en la región y tuvo la amabilidad de brindarme esta lista:

“La exposición de arte RGV Perennial del 2023 tendrá un cóctel de inauguración a las 6:30 pm el viernes 14 de abril en la Rusteberg Gallery en el campus de la University of Texas Rio Grande Valley en Brownsville. La exposición tendrá obras creadas por los participantes de un par de talleres que fueron presentados por los artistas Javier Dragustinovis (curador del Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas) y C. Díaz (fundadore del ENTRE Film Center). Ambos artistas darán charlas en la inauguración.

Guerrilla Girls: The Art of Behaving Badly [Guerrilla Girls: El arte de portarse mal] se inauguró el martes 7 de marzo y estará en exhibición hasta el 5 de abril en la galería del departamento de arte del edificio B del South Texas College. Käthe Kollwitz, una de las fundadoras e integrantes de Guerrilla Girls, dio una conferencia durante la inauguración.

El departamento de artes culturales de la ciudad de San Benito fue el anfitrión de la inauguración de Habitar Tierras Fronterizas el 2 de marzo. La exposición, originalmente expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, muestra un panorama de voces de mujeres de la región formada por el sur de Estados Unidos y norte de México.

El ENTRE Film Center presentará la proyección del filme de 1997 Culture, Water and Money: The Passion for the Frontier [Cultura, agua y dinero: La pasión por la frontera] del artista Michael Tracy. Una conversación y una sesión de preguntas con los cineastas le seguirá a la proyección de mayo del 2023. Pronto se anunciará la fecha exacta. Sigan a ENTRE en Instagram para mantenerse al tanto”.

****

Josué Ramírez, fundador de Trucha

Nos encontramos con Josué Ramírez en la McAllen Creative Incubator, una antigua librería que han convertido en espacios para estudios de bajo costo para creativos y que opera la cámara de comercio de McAllen. Sin embargo, los pisos de arriba se rentaron recientemente a compañías de tecnología y desde entonces Ramírez se ha estado preparando para reubicar su organización de medios, Trucha, a otro lugar.

Esta fue una de varias conversaciones que tuvimos con creativos locales en el Sur de Texas donde surgió SpaceX, la compañía de desarrollo de cohetes espaciales de Elon Musk. SpaceX anunció en agosto del 2014 que Boca Chica Beach sería el sitio de Starbase, su próximo lugar de lanzamiento. Aunque cubrir los impactos sociales y económicos de la tecnología en el valle del río Bravo es sólo una parte de la misión de Trucha, Ramírez pudo evidenciar las necesidades de su comunidad sobre el tema, reflejando su pasión por la zona del valle. Tenía un conocimiento íntimo del activismo por la justicia social dentro de McAllen, así como de las muchas personas creativas que trabajan actualmente para producir cultura en el área. Trucha regularmente publica noticias relevantes sobre lo que sucede en el valle del río Bravo.

Sobre lo que se viene, Ramírez me dijo:

“Esta primavera, Trucha se complace en ofrecer a nuestra comunidad una serie de talleres dirigidos por la asociada cultural de Trucha, Lupe Pardo, para una campaña titulada Roots Break Walls [Las raíces rompen muros]. El propósito del proyecto es explorar y conectarse con nuestras raíces físicas y metafóricas y enlazar una conexión de vuelta a la naturaleza y de vuelta al trabajo de nuestros antepasados o las personas nativas de esta tierra.

A través de un taller de tres partes, los participantes de Roots Break Walls se centrarán en historias y se conectarán físicamente con la tierra para reconocer las similitudes entre la migración de plantas y la migración humana como procesos naturales. El primer taller se llevó a cabo en el National Butterfly Center el 11 de marzo.

En la reunión, rompimos los límites y nos conectamos con la naturaleza, y pusimos en su lugar y sembramos conocimiento sobre nuestro entorno. Nos conectamos con nuestras raíces a través de un ejercicio de arte y poesía alrededor del tema de la identidad, a través de conversaciones sobre los esfuerzos de conservación para preservar el agua y la flora locales y a través de métodos y remedios de curación popular.

Las actividades en futuros talleres incluirán el uso de un boticario descolonizado para enseñar curación, clases prácticas de identificación de plantas para promover la administración de la tierra y una reunión comunitaria para celebrar nuestra abundancia de vida, tierra y comunidad”.

****

Rachel Comminos, artista de Harlingen

Rachel Comminos y su pareja Alex Comminos están renovando su casa en el centro de Harlingen, un hotel de 100 años justo al lado de la franja que forma el centro. Su espacio era maravilloso, cubierto con las obras textiles de Rachel y las esculturas de cerámica vidriadas de Alex. Visitamos su espacio durante Art Night, la noche de arte mensual de Harlingen, una caminata con artistas y vendedores locales que ocurre el último viernes de cada mes. Nos amontonamos a su alrededor en su espacio de estudio (Alex tiene un taller de carpintería y fabricación por separado en un cuarto adyacente) y ella sacó sus coloridas esculturas anudadas. Me asombró conocer a un par de artistas que encontraron la manera de combinar su vivienda con un amplio espacio de estudio, y la energía del potencial se arremolinaba en el hotel durante Art Night. Sabiendo que tendría muchos planes para futuros proyectos creativos, le pedí a Rachel que compartiera sus pensamientos:

“En el 2023 estoy emocionada de que mi pareja y yo mostraremos artistas locales en nuestro espacio de galería en el vestíbulo. Vincula el centro histórico de Harlingen con el arte contemporáneo, arte hecho por gente local. Actualmente no cobramos comisiones por las ventas de los artistas, para brindarles una mayor oportunidad de ganar con su arduo trabajo y talento y que sepan que los apreciamos por compartir sus cuerpos de trabajo con nuestra comunidad. Espero con ansias mantener abiertos los estudios durante la Art Night de Harlingen; da una idea de lo que hago a tiempo completo como artista. Les permite a las personas de la comunidad ver obras que están en proceso actualmente y que se irán a nuestras muestras y también pueden conocer a sus creativos locales. Estoy haciendo exposiciones por Texas, y a Alex le ha ido muy bien con comisiones públicas, ¡dos grandes en el 2022! Siempre está buscando el próximo gran proyecto público aquí y alrededor del valle para traer más color a nuestro pedacito de Texas.

****

Díaz y Andrés Sánchez, cofundadores del ENTRE Film Center

La primera vez que supe de Andrés fue a comienzos de año, cuando le artiste y organizadore C. Díaz mencionó a su compañero creativo como “Andrew” en un hilo de texto. Andrés rápidamente añadió su corrección, aunque entendió lo sucedido: “Todo bien, el autocorrector me odia”.

Tuvimos la suerte suficiente para ver a C. Díaz y a Andrés Sánchez dos veces durante nuestro viaje: primero en McAllen y por segunda vez en Harlingen, donde habían comenzado a rentar un edificio para ENTRE, su organización cinematográfica. Les pregunté a ambos sobre sus planes para ENTRE ahora que su nuevo espacio florece. C. Díaz me dijo:

“Como programadore y archiviste de ENTRE, espero con ansias brindar más oportunidades para que los individuos exploren nuestra herencia cultural e historias personales a través de nuestra convocatoria abierta para videos caseros, fotografías y recuerdos de Boca Chica Beach. Lanzamos un proyecto de archivo comunitario titulado Boca Chica, Corazón Grande en octubre del 2021 y desde entonces hemos fomentado la conciencia de los problemas ambientales y sociales que rodean a Boca Chica Beach. Somos muy conscientes de la naturaleza extractiva de los archivos, y como organización combatimos activamente esto al poner en el centro y trabajar con individuos de esas comunidades específicas. Este año también esperamos asociarnos con individuos del área de Boca Chica que puedan contribuir a este proyecto como donadores, narradores, historiadores o archivistas. Como muchas áreas del valle del río Bravo, Boca Chica Beach no ha sido muy documentada en nuestros museos o instituciones culturales locales, especialmente a través del lente de la experiencia individual. Nuestra esperanza es que este proyecto llenará esos vacíos en la historia y brindará perspectivas adicionales de lo que la vida en la comunidad de Boca Chica fue en aquel entonces y es ahora”.

Sánchez añadió:

“Con la apertura de nuestro propio espacio de ENTRE en primavera, nuestras ofertas comienzan a subir mucho más. En el pasado, nos ateníamos a un calendario de una proyección al mes debido a que teníamos que trabajar con otros espacios y sus calendarios. ¡Pero ahora podemos proyectar y tener eventos cuando queramos! Entonces una de las cosas que particularmente me emociona es echar a andar nuestro microcinema con una serie de proyecciones semanales de películas. Estas proyecciones no vendrán necesariamente con tanta floritura como nuestros otros eventos, en cambio sólo nos brindarán la oportunidad de dar la bienvenida a la gente a este espacio cada semana para ver algo divertido o interesante a lo que de otra manera no tendrían acceso en un ambiente de cine en nuestra región.

La otra cosa que me emociona particularmente es un taller de preservación de video que vamos a tener gracias a la Coalición de Video del Área de la Bahía (Bay Area Video Coalition, BAVC, por sus siglas en inglés). Este taller le dará a la gente la oportunidad de sumergirse más profundamente en el mundo del video y las cintas de video y salir con un conocimiento técnico significativamente avanzado del medio. Estas habilidades son difíciles de adquirir para personas que no ingresaron a la industria de la producción de video en los 80 y 90, así que me siento especialmente orgulloso de que podemos brindar acceso a ese conocimiento al valle del río Bravo”.

William Sarradet es editor asistente para Glasstire.