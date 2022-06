La unión de la cultura y la tierra: “Rebuilt from the Ground Up” de Karla García

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 4 de junio del 2022.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Rebuilt from the Ground Up [Reconstruida desde cero] es una instalación de cerámica a gran escala formada por 500 piezas de terracota hechas a mano que se asemejan a “orejas” o las pencas del nopal. El nopal, una referencia directa a la historia antigua de la frontera entre México y Estados Unidos, es un símbolo ubicuo de la región y usualmente se liga a México y su bandera nacional. Sin embargo, Karla García usa el nopal en su obra como algo diferente y más profundamente personal.

Recuerdo que, cuando me encontré por primera vez con esta obra en su etapa final, me impresionó el despliegue de las pencas terracota en este orden preciso pero complejo. La pieza se reúne en el centro del espacio y se extiende y agrupa en racimos. Da la sensación de que algunos de ellos chocarán con otros de alguna manera, o que se unirán los unos con los otros y se transmutarán en una forma de vida diferente. Cuando caminas alrededor de la instalación, su composición cambia y se transforma constantemente. Dependiendo del lugar desde donde la veía, ciertos puntos de vista de la obra me cautivaban.

La pertenencia y la ciudadanía son reimaginadas en esta obra a través de la manera en que cada nopal está suspendido en el aire. Como mexicano-estadounidenses estamos constantemente atrapados entre dos culturas, dos lenguas y dos modos de vida. Crecemos siendo muy conscientes de la “legalidad” o la “ilegalidad” de nuestra presencia en este país. Veo cada penca de nopal como la representación de nosotros como personas; cada una flota elegantemente hacia arriba y a una altura distinta, sostenida solamente por el alambre recubierto de cobre que resplandece bajo los reflectores.

En una esquina del espacio también hay una pila de nopales que están cuidadosamente equilibrados uno encima de otro. Esta extensión de la instalación principal es una iteración diferente de una pieza titulada Trials and Tribulations [Procesos y tribulaciones], creada originalmente para el Nasher Sculpture Center usando fragmentos de terracota que García recolectó durante una residencia en Francia en el 2020. Rebuilt from the Ground Up hace eco de la frontera entre México y Estados Unidos y el hogar de García como paisaje y como algo más: un lugar vivo por sí mismo.

Los colores y materiales en esta instalación están estrechamente relacionados con la idea que tiene García de “cargar con su tierra”, es decir, la idea de cargar con todo lo que ha hecho que una persona sea quien es, específicamente en términos de cultura y a través de su relación con el medio ambiente. La arcilla es un material maleable y tiene una relación directa con la tierra, así como una historia profundamente arraigada en el arte mesoamericano antiguo. El uso que hace García del café como tinte también se presta a su conexión directa con la tierra y sus recuerdos personales. Sumergir cada pieza en café dejó entrar recuerdos para la artista de tomar café y comer pan dulce con su abuela, quien ayudó a criarla, en su natal Ciudad Juárez, México, del otro lado de la frontera de El Paso, Texas.

El proceso de hacer cada nopal viene del acto repetitivo y meditativo de “pellizcar”, que implica formar la arcilla usando las manos y las puntas de los dedos. Estas impresiones, repetidas una y otra vez, traen a la luz la reafirmación de la identidad cultural propia, principalmente la identidad de una mujer mexicana-estadounidense, y la incrusta en la Tierra, nuestro hogar. Como escribe García en La Línea Imaginaria, “[Las esculturas en forma de cactus] existen como parte de la tierra, enseñándonos y recordándonos nuestra historia personal y cultural”. Al inspirarse en esta historia, ella se cuestiona el estado actual de la inmigración en relación con su vida y la región del desierto.

Deconstruir y abstraer el nopal es separar esta famosa planta del desierto de la identidad mexicana nacionalista. García se apropia de su experiencia de vida como artista mexicana-estadounidense y usa el símbolo del nopal para expresar su amor profundamente arraigado por la cultura, la historia y la tierra. Rebuilt from the Ground Up reimagina la narrativa estadounidense dominante que representa erróneamente a los inmigrantes mexicanos como “alienígenas” o personas que no pertenecen. Nos invita a reconsiderar la tierra y nuestra respuesta a ella como un marcador cultural importante para nosotros como seres humanos.

Rebuilt from the Ground Up está en exposición en la Norman Brown Gallery en el Goldmark Cultural Center en Dallas, Texas. Estará abierta hasta el 10 de junio del 2022. La recepción de clausura tendrá lugar el sábado 4 de junio de 1 a 3 pm.