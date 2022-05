Kinfolk House: Letitia y Sedrick Huckaby les dan la bienvenida a su casa

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 19 de abril del 2022.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

La Kinfolk House[1] es la invención de Sedrick y Letitia Huckaby. Esta casa centenaria en Fort Worth perteneció originalmente a la abuela de Sedrick, Hallie Beatrice Carpenter o “Big Momma” [Mamá Grande] como la llamaban con cariño sus amigos y familia. La casa restaurada es ahora una galería de arte y centro comunitario que encauza la esencia de la filosofía de Big Momma acerca del hogar: un espacio al que todos estamos invitados para visitarlo y reunirnos. El deseo de los Huckaby es que la conexión comunitaria “produzca un mosaico, o una colcha de retazos, de creatividad, poder y cultura, asegurando que el legado Kinfolk siga vivo en generaciones futuras”.

La exposición inaugural Welcome [Bienvenida] presenta obras de la pareja de artistas que exploran temas como el hogar, la familia y la tradición. El título de la exposición resume la misión de la Kinfolk House: poner a las personas en un lugar o una situación nueva, y al mismo tiempo hacerlas sentir aceptadas o como en casa dentro de este espacio. Welcome también era el apellido de soltera de Big Momma, consolidando su espíritu como una fuerza impulsadora en el interior del lugar.

Las primeras habitaciones de la casa contienen pinturas y esculturas realizadas por Sedrick de miembros de su familia y amigos cercanos. El cuarto al frente contiene pinturas de Big Momma y Big Papa [Papá Grande] en los últimos días de sus vidas, así como una escultura de la hija de Huckaby, llamada Hallie en honor a Big Momma. Muchas pinturas fueron hechas de los cuartos de la casa y dentro de ellos. En el comedor está sentada una escultura de Big Momma hecha de papel maché en una larga mesa de madera rodeada de platos de comida cubiertos con papel aluminio. Como el periódico usado en el papel maché, los materiales reutilizados en la obra connotan la historia y cómo la familia y las tradiciones dan forma a las generaciones futuras. En muchas de las pinturas, los retratados usan camisetas que normalmente se usan en los funerales en memoria de sus seres queridos. Los edredones también ocupan un lugar destacado en las obras, como recordatorios de la tradición familiar y de las narraciones orales.

Mi habitación favorita de la casa fue remodelada para parecerse al santuario de una iglesia. Las austeras paredes blancas contrastan pronunciadamente con las paredes y pisos de madera que han envejecido naturalmente en el resto de la casa. Hay bancos de iglesia que proveen sitios para sentarse, un piano en la esquina y una vista a lo que promete ser un jardín impresionante. En las paredes están las fotografías a gran escala de paisajes que se conectan con el pasado de Big Momma. Letitia viajó a Weimer, Texas, el pueblo natal de Big Momma, y fotografió los espacios a lo largo del camino de Weimer a Waco y de Waco a Fort Worth. Estas obras impresas sobre tela (algunas de las imágenes están montadas en grandes aros ovalados para bordar y algunos tienen a sus espaldas colchas encontradas) se conectan con la historia de retazos unidos de la casa y de todos sus habitantes en el transcurso del tiempo. El viaje performativo de Letitia que recrea la mudanza de Big Momma de hace más de 70 años hace referencia a los lugares como un significante de origen y pertenencia, así como a la importancia de la tierra: reclamar un lugar donde se puede construir un hogar y un legado duradero.

Welcome estará expuesta en la Kinfolk House en Fort Worth del 5 de marzo al 24 de abril del 2022.

[1] N. de las T. La Kinfolk House se podría llamar en español “la casa kinfolk” o describir como “la casa familiar”. El término kinfolk se refiere a un grupo de personas que vienen del mismo ancestro o comparten un lazo familiar.