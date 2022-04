La entrevista de una sola pregunta: Lo que Nicolas Bourriaud cree que los artistas deberían estar leyendo

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente en inglés en Glasstire el 28 de octubre del 2015.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina Hernández Marroquín.

El 15 de octubre, el escritor, curador y teórico Nicolas Bourriaud dio una conferencia en el Modern Art Museum de Fort Worth titulada “Politics of the Anthropocene. Humans, Things and Reification in Contemporary Art” [Políticas del Antropoceno. Humanos, cosas y reificación en el arte contemporáneo].

Ryder Richards, artista radicado en Texas, entrevistó a Bourriaud durante su visita haciéndole una sola pregunta.

Richards:

La pregunta que quiero hacerte es: ¿Los artistas deberían o no leer teoría crítica?

A lo que Bourriaud respondió (transcripción completa):

“Creo que hay algo que socava tu pregunta. En cierto sentido la teoría crítica no es obligatoria para un artista. Las aves cantan en el árbol, pero no necesitan aprender cómo hacerlo, ¿verdad? No estoy seguro de que se pueda ser dogmático con este tipo de preguntas.

Si la pregunta es si ‘tienen que hacerlo’, la respuesta es ‘no’, obviamente. Puedes pensar en términos muy críticos sin hacer referencia a ninguna teoría crítica preexistente a una investigación.

Si la pregunta es ‘si es malo leer teoría crítica como artista’, la respuesta es de nuevo ‘no’. Porque no vemos cómo podría ser malo. Siempre es bueno confrontar tus ideas con las de otras personas. No necesariamente como un trabajo literario. La teoría crítica, si su intención es describir un tipo muy específico de literatura, es muy estrecha. Creo que las ideas vienen de muchísimos lugares diferentes. La teoría crítica no es el sonido crítico que se produce en el mundo del arte. Tenemos muchos otros, si contamos con suerte.

Leo muchas entrevistas y textos de artistas, con esto vemos que lo opuesto también puede ser cierto. Entonces, mi conclusión sería que siempre es bueno diversificar lo más posible los tipos de combustible que necesitamos. La teoría crítica es una fuente, pero hay muchas otras, entre ellas las declaraciones honestas. Leer los escritos de Matisse, por ejemplo, puede ser muy interesante para la actualidad. O el diario de Pontormo, que es más técnico, puede ser muy interesante para mí actualmente.

Finalmente, si la pregunta es ‘¿los artistas necesitan leer tal o cual tipo de literatura?’, la respuesta es definitivamente ‘no’. Nunca se sabe de dónde vienen las ideas. Creo en el caos para obtener respuestas. Y lo más importante hoy en día, cuando nuestros gustos son calculados por algoritmos, es encontrar cosas que no estás buscando. Siempre es bueno seguir algo que no es lo que estás buscando, porque si estás buscando algo, estás haciendo más, más y más estrecha tu propia perspectiva. Si sólo escuchas a Beyoncé, terminarás escuchando sólo a Beyoncé. Es lo mismo con la teoría, lo mismo con las ideas, lo mismo con cualquier material que necesitamos como artistas o curadores o espectadores para seguir vivos.

La teoría crítica no es un manual de uso. Es un discurso al que tenemos que responder como artistas. Es una cuestión de ir y venir: uno tiene que ponerse a sí mismo frente a todos los otros artistas, después los artistas de su tiempo y luego las voces críticas de la actualidad y del pasado. Con suerte, no hay una exclusividad de teoría crítica en el campo de la realidad. Sería aburridísimo”.