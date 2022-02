Lawndale anuncia convocatoria abierta a todo público para “The Big Show”

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

El Lawndale Art and Performance Center ha anunciado la convocatoria para The Big Show [La gran muestra], una exposición anual seleccionada por un jurado y formada por artistas que residen 160 kilómetros a la redonda de la organización. La fecha límite para aplicar es el lunes 14 de marzo del 2022 a las 11:59 pm CST.

Este año el jurado de la exposición será Daisy Nam, curadora de Ballroom Marfa, un museo de arte contemporáneo sin colección propia que se encuentra en la región Trans-Pecos de Texas. Se otorgará un total de 5000 dólares en premios monetarios a los participantes a discreción de Nam. The Big Show está programada para exponerse del 18 de junio al 13 de agosto del 2022.

Las exposiciones Big Show son tradicionalmente seleccionadas por jurados que residen fuera de Houston. De tal modo que iteraciones pasadas han sido seleccionadas por Cecilia Fajardo-Hill, Evelyn C. Hankins y George Scheer, entre otros. Una excepción a esta regla fue la edición del 2017, cuyo jurado fue Toby Kamps, quien vivía en Houston en aquel tiempo. Esta exposición es importante, pues su convocatoria de verdad está abierta a todo el público; se alienta a cualquier persona a postularse. Muchos artistas que ahora son muy conocidos pasaron por las filas de The Big Show y han recibido el premio del jurado, como Emily Peacock, que ganó en el 2010, y Angel Oloshove, que ganó en el 2012.

Anna Walker, directora ejecutiva de Lawndale, habló con Glasstire acerca de la importancia de la convocatoria y exposición de este año: “The Big show es una parte muy querida de la historia de Lawndale; cada año tiene un jurado nuevo y cada iteración tiene vida propia y es única. Esta exposición con convocatoria abierta a todo público refleja un momento particular, es una instantánea de las obras creativas que se están produciendo dentro del área de Houston”.

Es importante tener en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad extraídos de las bases de participación de The Big Show:

– Cada artista puede inscribir hasta 3 obras de arte originales terminadas entre enero del 2020 a la fecha.

– Las obras deben caber por la entrada, que mide 205 x 149 cm., y no pueden pesar más de 90 kilos cada una.

– Las obras que se han exhibido previamente en Houston serán descalificadas.

– Todas las obras deben estar listas para exponerse y deben incluir los aditamentos necesarios y adecuados para ser colgadas. Es posible que las obras que no sean lo suficientemente estables para resistir la exposición no sean elegibles.

– Todas las obras deben estar disponibles mientras dure la exposición.

Para conocer más sobre la convocatoria y cómo participar, visita el sitio web de Lawndale.