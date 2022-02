La BIPOC Arts Network & Fund otorga $2 millones en becas para 120 organizaciones y colectivos de arte de Houston

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

La BIPOC Arts Network & Fund (BANF), una nueva organización dedicada a apoyar a colectivos y organizaciones fundados y dirigidos por personas negras, indígenas y de color, ha otorgado un total de 2 millones de dólares en becas para 120 organizaciones y colectivos de arte del Área Metropolitana de Houston.

Las solicitudes fueron revisadas por un panel comunitario de revisión constituido por 24 personas entre las que estaban cinco miembros del comité de dirección de la BANF, siete miembros del comité de contabilidad y consultoría de la BANF y doce revisores propuestos por la comunidad. La comunidad de artes visuales incluyó a Adán Medrano, Eureka Gilkey, Janice Bond, Julie DeVries, Mari Carmen Ramírez, Roberto Tejada, Karen Navarro, Leamon Green y Monica Villarreal, entre otros.

De acuerdo con el sitio web de la BANF, cerca de la mitad de los beneficiarios son organizaciones sin fines de lucro, mientras que la otra mitad son colectivos de artistas situados en comunidades de color. Las misiones de un poco más de la mitad de los beneficiarios son culturalmente específicas en los siguientes porcentajes: 29% con tradición negra, afrocaribeña o afroamericana; 15% latinx, y 10% asiaticoamericana o de las Islas del Pacífico. Los beneficiarios restantes no tienen misiones específicas a una cultura.

Entre las organizaciones que recibieron el nivel más alto de fondos (50 000 dólares cada una) están la Emancipation Park Conservancy, la Fifth Ward Community Redevelopment Corporation, el Houston Museum of African American Culture, MECA, el Buffalo Soldiers National Museum y The Ensemble Theatre. Visita esta página para ver la lista completa de los beneficiarios de la BANF del 2021.

Esta ronda de becas es sólo el primer paso en un plan plurianual a través del cual el fondo busca apoyar a las comunidades negras, latinxs, indígenas, asiaticoamericanas, de las Islas del Pacífico y del Medio Oriente, entre otras comunidades de color del Área Metropolitana de Houston, a través de la creación de subvenciones y la construcción de redes. La BANF fue fundada por la Houston Endowment, la Ford Foundation, The Brown Foundation, Inc., The Cullen Foundation, la Kinder Foundation y la Powell Foundation.