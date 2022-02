Plano, vivo y marcado: el estilo de la familia Avery

Editor’s note: This article is also published in English on Glasstire. Find that here.

Traducción de Yolanda Fauvet y Paulina H. Marroquín.

Me sorprendió ver el anuncio sobre la exposición del pintor Milton Avery en el Museum of Modern Art of Forth Worth. Aunque el museo está comprometido a coleccionar y mostrar obras de los años cuarenta al presente, la mayoría de sus retrospectivas importantes a lo largo de los años se ha centrado en artistas contemporáneos. Esta exposición coincide con la de Sally Michel Avery y March Avery en la Jody Klotz Fine Art Gallery en Abilene. Aunque mucho se ha escrito sobre el trabajo de Milton, no conocía el de su esposa e hija. Al investigar su obras, me enteré de lo que se ha nombrado “el estilo Avery”.

Es importante señalar que durante cuarenta años Milton y Sally compartieron un estudio en la pequeña sala de su departamento en Manhattan. Desde que se casaron en 1926, los trabajos comerciales de ilustración de Sally eran la fuente de ingreso que permitía que Milton pudiera dedicarse a la pintura de tiempo completo. La familia—incluida su hija March, que nació en 1932—pasaba los veranos viajando y pintando junta. Milton era un artista muy prolífico, a veces terminaba una pintura al día. La obra artística de Sally floreció durante los meses de verano. Fue después de la muerte de Milton en 1965 que ella empezó a promocionar y exponer sus propias obras.

Entre los elementos formales distintivos del estilo Avery están el uso innovador de color, las formas simplificadas y el espacio pictórico plano de las composiciones. Los elementos técnicos de su proceso incluyen trabajar a partir de bocetos hechos in situ y diluir la pintura de óleo para crear amplias áreas de color sobre el lienzo. La pintura diluida también permitía capas translúcidas en sus obras.

En la obra temprana de Milton se encuentra la influencia del impresionismo europeo y estadounidense. La pintura Blossoming [Florecimiento] (1918) muestra una gruesa aplicación de pintura con grandes pinceladas texturizadas y una paleta de colores pastel. No fue hasta un par de décadas después que el artista desarrolló un estilo propio incuestionable. Lo que lo hizo único fue su rechazo a los “ismos” de la época; mientras que sus pares más jóvenes abrazaron el expresionismo abstracto, Avery se mantuvo fiel a su modo de pintar. Sin embargo, a medida que exploraba su estilo característico, su paleta de colores seguía cambiando a lo largo de los años.

Las obras Fox River Village [El pueblo del río Fox] (1938) y Little Fox River [El pequeño río Fox] (1942) ofrecen un ejemplo de la manera en que un boceto de este artista evolucionaba a una pintura final. El boceto de 1938, dibujado desde la cima de una colina o la mitad del aire, tiene tonos azules y verdes apagados y representa un día tempestuoso en la playa. En la última pintura al óleo el punto de vista se ha transformado en una composición más dinámica: las líneas simples delinean los árboles en primer plano y capturan el movimiento de las olas más al fondo, y toda la imagen está realizada con una paleta vibrante de cian, verde y amarillo.

Las décadas de los años cuarenta y cincuenta mostraron un cambio en color, forma y profundidad de composición en la obra de Milton. En sus pinturas Husband and Wife [Marido y mujer] (1945) y March in Brown [March en color café] (1954), el espacio pictórico es plano, compuesto de formas figurativas simplificadas llenas de bloques de color. Su uso no tradicional del color sirve para expresar la esencia del momento en vez de la representación del sujeto. En Husband and Wife la cara naranja de Milton y la cara verde de Sally juntas sugieren una situación doméstica tensa. En March in Brown el lenguaje corporal de la figura femenina es reprimido; sin embargo, ella sigue siendo una gran presencia dentro del cuadro.

Dos obras posteriores de Sally y March emplean usos similares de color y composición. La pintura de March, Orange Sand [Arena naranja] (1962), representa a dos figuras humanas sentadas en la arena, una frente a la otra. El fondo (la arena) es naranja brillante, mientras que los contornos de las figuras están pintados en tonos azules y verdes. Aunque los dos sujetos están muy cerca el uno al otro, hay una distancia emocional entre ellos, la cual se expresa en parte por su lenguaje corporal tentativo y cauteloso. En Untitled (Ibex) [Sin título (Íbices)] (1970) Sally retrató tres íbices contra un fondo de naranja vivo. Pintó los íbices con bloques de color—amarillo, morado y rosa, respectivamente—y agregó la mayor cantidad de detalles a los cuernos. El plano pictórico aplanado también se puede apreciar aquí.

Una obra poética y lírica de Sally es Five Birches [Cinco abedules] (1977). Esta pintura, hecha doce años después de la muerte de Milton, muestra la evolución sólida del estilo de Sally. La paleta de colores es singular, con un paisaje rosa algodón de azúcar situado en el característico espacio pictórico aplanado de Avery. Diferentes capas de tonos verdes, amarillos y naranjas dan forma al segundo plano con una textura raspada de líneas finas, mientras que líneas simples orgánicas dan vida a los abedules. March pintó el mismo tema en Spring Birches [Abedules de primavera] (1977). Su estilo también es únicamente suyo; aunque aplica el mismo rosa algodón de azúcar al fondo, hay más profundidad y detalle en las ramas. La imagen recuerda al bosque caprichoso de un cuento infantil.

Mucho se ha escrito acerca de la influencia que tuvo Milton Avery sobre el expresionismo abstracto y de sus amistades con Mark Rothko, Barnett Newman y Adolph Gottlieb. Si bien Milton se mantuvo fiel a su estilo de composición, me pareció interesante que algunas de sus últimas obras entraran por completo al ámbito abstracto. Quizá se deba a que Rothko pasó algunos veranos con la familia Avery cerca del final de la vida de Milton y a que cada pintor tuvo influencia sobre el otro. Boathouse by the Sea [Cobertizo de barcos junto al mar] (1959) muestra la manera en que Milton se aparta de los sujetos reconocibles hacia la pura experimentación con colores. A pesar de que el medio es el óleo, la pintura se aplica en capas delgadas, dejando ver el lienzo debajo.

Aunque la mayoría de los críticos atribuyen el estilo Avery a Milton, es evidente por sus cuerpos de trabajo que Milton, Sally y March se influyeron mutuamente. Cada uno de los tres fue modelo, admirador y crítico de los otros. Si bien se decía que Milton era un hombre callado y reservado, la familia se comunicaba por medio de su arte y el arte era el centro de sus vidas.

La exposición de Milton Avery en el Museum of Modern Art of Forth Worth ofrece mucho para explorar. Hay demasiadas obras interesantes, y mis favoritas no estaban disponibles para ser reproducidas. El catálogo bellamente impreso incluye un excelente ensayo de Edith Devaney, curadora de la Royal Academy of Arts de Londres. La exposición en la Jody Klotz valió la pena el viaje a Abilene. El catálogo de Avery: A Family Legacy [Avery: un legado familiar] se puede encontrar en el sitio web de la galería, pero es difícil tener noción de la escala sin ver las obras en persona.

Milton Avery estará en el Museum of Modern Art of Forth Worth hasta el 30 de enero del 2022. Avery: A Family Legacy estará en la Jody Klotz Fine Art Gallery en Abilene hasta el invierno del 2022.