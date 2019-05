Todos los días son domingo en el Museo Tamayo.

To read this article in English, please go here.

Sunday (domingo) es el título de la exposición de Carsten Höller actualmente en exhibición en el museo de la Ciudad de México que lleva el mismo nombre del famoso artista oaxaqueño, Rufino Tamayo. Höller, un artista alemán nacido en Bélgica, trata el museo como un laboratorio donde puede experimentar con la percepción. Según los docentes, Höller, un entomólogo capacitado, decidió no usar una pared con título, etiquetas o referencias curatoriales para ninguna de las obras.

Entrar a Sunday es una experiencia cinética y sensorial, con todos los sentidos conectados a la vez, empezando con seis puertas corredisas espejadas que distorsionan la percepción espacial. La exhibición no lleva un ritmo, al cual uno está acostumbrado a sentir en una gran exposición de museo. A cambio, lo que el espectador si encontrará es que Höller ha utilizado todo el espacio, incluida la azotea del edificio, para colocarnos en un estado alterado, placentero y perturbador al mismo tiempo.

“¿Es un museo o una fábrica de juguetes?” Me pregunté mientras miraba a cientos de jóvenes, de 15 a 30 años, cautivados en el patio de recreo construido por Höller. Algunos esperaban en largas colas. Selfies? No hay problema. ¿Gafas de realidad virtual? Este programa lo tiene cubierto. ¿Sistema interactivo de obstáculos suspendido del techo del museo? ¿Espectáculo de luces interactivo? Un paso al frente. ¿Ccamas de hospital que giran y pintan el suelo? (Sí, hay dos). ¿Un espacio que no se mueve pero te hace sentir como si estuvieras en un ascensor? ¿Una instalación de setas mágicas? ¿Listo para una experiencia alucinante? Sí, sí a todo eso … hay mucho tiempo para ello. (También hay hermosas pinturas geométricas en las paredes. Eso es lo único tradicional en Sunday).

Al principio, me inquietó la falta de materiales de referencia acerca de la exposición. Pero luego comencé a comprender que lo que Höller quiere es que entres en su mundo, a su manera, y que tengas una experiencia atípica en un museo donde el controla todos los botones.

Conocido por combinar lo perturbador y lo lúdico en un contexto institucional, Höller cumple su meta en creces y hace de Sunday un verdadero viaje, como una experiencia religiosa.

Si nunca ha estado en el Museo Tamayo, se encuentra en el cinturón verde de la Ciudad de México, cerca del Parque de Chapultepec donde se encuentran muchos otros museos. Conocido por sus provocativas exposiciones contemporáneas, El Museo Tamayo se merece una visita. Sunday estará en exhibición hasta el 30 de junio del 2019. Para obtener más información, haga clic aquí.