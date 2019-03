¡Les damos la bienvenida al MantecaHTX! El registro de artistas Latinx de Houston ya está en marcha

Traducción del inglés de Yolanda Chichester Fauvet. To read this news post in English, please go here.

En el mes de febrero se inauguró el MantecaHTX, un nuevo registro de artistas Latinx del área de Houston. Este registro de artistas es parte del Cultural Acceleration Program de la organización Nuestra Palabra, y servirá como un directorio de individuos Latinx que tienen prácticas creativas en todas las disciplinas artísticas, incluyendo las de la literatura y la poesía, el arte visual, la música, el baile y el cine.

Al formar parte del sitio web y crear un perfil de artista, los creadores Latinx de Houston podrán promocionar sus habilidades y talentos, además de anunciar sus próximos eventos en el calendario de MantecaHTX. El programa de radio de Nuestra Palabra considerará a todos los que registren sus obras en el sitio web para ser invitados al programa. Tony Diaz, fundador de Nuestra Palabra, explica por qué siente el impulso de apoyar un registro en línea para artistas Latinx:

“MantecaHTX es una manera maravillosa de usar la tecnología para ayudar a nuestra comunidad a experimentar el arte y a compartir su voz. Este siempre ha sido nuestro objetivo. Pronto toda la nación verá a Houston como el líder en el apoyo y la realización del arte de nuestra comunidad.”

Los artistas que registren sus perfiles en MantecaHTX antes del 2 de marzo de 2019 también serán tomados en cuenta para una exhibición que tiene una convocatoria abierta. La exhibición se llevará al cabo en siete partes y ocurrirá al mismo tiempo que Latino Art Now!, el próximo congreso de la ciudad. Theresa Escobedo, Tina Hernandez y Maureen Penders, tres artistas de Houston, serán las curadoras de este proyecto.

Theresa Escobedo comentó sobre el registro de artistas y su trabajo en la organización de la exhibición:

“Como curadora de los proyectos The Union y Main Street Projects, mi visión es considerar todo el panorama y resaltar una selección concisa de obras de artistas Latinx emergentes para poder demostrar la diversidad de la influencia patrimonial y cultural inherente a la floreciente comunidad creativa y activa en Houston”.

Visiten el sitio web de la organización para más información sobre MantecaHTX, donde también se podrá hacer el registro de artistas o consultar los eventos próximos de los miembros. Tony Diaz y Nuestra Palabra dan su apoyo al MantecaHTX. Asimismo, el registro lo patrocina, en parte, la Ciudad de Houston por medio de la Houston Arts Alliance, junto con la revista en línea Glasstire y la National Association of Latino Arts and Cultures. Entre los artistas que han registrado su obra en el sitio web se encuentran: Delilah Montoya, Tina Hernandez, Moe Penders, Theresa Escobedo, Gabriel Martinez, Julia Barbosa Landois y Francis Almendárez.

La versión en español del sitio web está en construcción, y se realizará una vez que MantecaHTX logre conseguir fondos adicionales.